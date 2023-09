Qualcomm fa incetta di partnership per la sua piattaforma Snapdragon Digital Chassis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qualcomm si è presentata alla fiera IAA Mobility 2023 con una serie di annunci che riguardano partnership chiuse con due grandi case automobilistiche che hanno scelto di implementare le piattaforme Snapdragon Cockpit e Snapdragon Connectivity sui loro prossimi veicoli. I due “clienti” in questione sono Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover. Con questi annunci Qualcomm rafforza ulteriormente queste importanti partnership già attive da diverso tempo.

Nello specifico Mercedes-Benz ha deciso di affidarsi alla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm per implementare il nuovo sistema di infotainment Mbux, che include anche il Superscreen nella nuova Classe E Sedan. La piattaforma Snapdragon Cockpit parte integrante della Snapdragon Digital Chassis “prende in prestito” i processori Snapdragon nati per alimentare gli smartphone e si basa infatti su core Arm simili per quanto concerne la CPU, la GPU (anche per questa piattaforma per automotive è una versione ottimizzata di Adreno) e altri vari coprocessori necessari ad esempio per offrire il controllo vocale all'interno dell'abitacolo. Il nuovo sistema di infotainment MBUX 3 può anche eseguire per la prima volta app Android, e sono anche resi disponibili le connessioni Wi-Fi 6 (via hotspot per tutti gli occupanti del veicolo) e Bluetooth 5.2. La nuova Classe E Sedan non è solo la prima serie Mercedes-Benz con Mbux, ma anche la prima vettura del produttore che offre la connessione 5G. Anche per questa caratteristica la casa automobilistica tedesca ha scelto Qualcomm e la sua Snapdragon Automotive Connectivity Platform che, inoltre, è in anche grado di gestire gli aggiornamenti software via OTA per Mbux e anche altri servizi di infotainment come lo streaming video, il tutto sfruttando la connessione 5G.

Per quanto riguarda Jaguar Land Rover, il produttore prevede di utilizzare la piattaforma Snapdragon Cockpit per il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment su nuovi veicoli selezionati dei brand Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar. L'attuale standard di comunicazione mobile troverà il suo impiego nelle auto del futuro tramite lo “Snapdragon Auto 5G Modem-RF”, componente chiave della suite tecnologica Snapdragon Digital Chassis. Questa soluzione supporta anche le tecnologie V2V (Vehicle to Vehicle) e V2I (Vehicle to Infrastructure) in modo che i veicoli possano comunicare tra loro e con l’ambienta. Questa “comunicazione verso l'esterno”, consente da un lato di migliorare la sicurezza, ma può anche essere utilizzato per funzioni di comfort a bordo. La connettività dovrebbe essere utilizzata anche per i servizi digitali e la personalizzazione del veicolo compresi gli aggiornamenti che verranno inviati al sistema via OTA, sfruttando appunto la connessine 5G presente nel veicolo. Per vedere le prime auto a marchio Jaguar Land Rover equipaggiate con le nuove soluzioni di connettività offerte da Qualcomm bisognerà attendere il 2025.