Qualcomm, nuovi superchip per le auto in vetrina al Ces di Las Vegas

Qualcomm si è presentata al CES 2023 con una serie di annunci che riguardano il mondo automotive. Il più importante di questi riguarda l’introduzione del SoC Snapdragon Ride Flex nella linea di prodotti Snapdragon Digital Chassis. Il Flex SoC è progettato per supportare carichi di lavoro con criticità miste su risorse di elaborazione che mescolano marchi diversi, consentendo alle funzioni di digital cockpit, ADAS (Advanced Driver Assistance System) e AD di coesistere con un unico processore.



Qualcomm ha anche svelato una nuova concept car che mostra come le soluzioni Snapdragon Digital Chassis integrino le tecnologie di un ecosistema diversificato di aziende per offrire esperienze altamente personalizzate e intuitive, tra cui infotainment immersivo, assistenza alla guida e maggiore sicurezza.Il produttore afferma che il sistema offre un’esperienza “altamente personalizzabile e intuitiva” per guidatore e passeggeri. Qualcomm ritiene che le auto del futuro saranno altamente personalizzabili, e utilizzeranno l’intelligenza artificiale e altre tecnologie all’avanguardia.

A questo proposito., l'azienda americana ha mostrato come viene sfruttata l’intelligenza artificiale del sistema, in abbinamento quello destinato al riconoscimento facciale. Questo è in grado di identificare ogni persona seduta nell’auto e di conseguenza regolare automaticamente varie impostazioni, come il climatizzatore o la posizione del sedile. Inoltre offre anche app e contenuti utilizzati in precedenza sull’auto nei vari display posizionati nella zona anteriore o posteriore.

Qualcomm ha collaborato con Amazon Music, Bose, Zoom e Vector Unit per sviluppare il sistema. In “ogni zona dell’auto” è possibile impostare l'audio secondo le proprie esigenze, nonché attivare un sistema che sopprime il rumore del motore. Questa funzione specifica, di fatto suggerisce che questo sistema non è destinato solo alle auto elettriche. È fornito anche un moderno sistema di controllo vocale.

Lo schermo mostrato nel concept è stato realizzato in collaborazione con l’azienda taiwanese AUO e misura 55 pollici. È concavo con una fotocamera integrata per le videochiamate. La dimensione degli schermi dei sedili posteriori non è stata specificata, ma si dice che siano progettati per giocare ai videogiochi online e utilizzare altri contenuti multimediali.Qualcomm ha già iniziato a campionare il chip, ma la produzione per i clienti non inizierà prima del 2024. Tuttavia, i primi veicoli dotati di Snapdragon Ride Flex non dovrebbero arrivare sul mercato fino al 2025.Qualcomm ha anche sottolineato che la piattaforma Snapdragon Ride ha ottenuto un enorme successo, con un tasso di adozione accelerato da parte delle principali aziende automobilistiche globali che stanno rapidamente sviluppando soluzioni ADAS e AD con essa.