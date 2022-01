Qualcomm con Renault e Honda per auto connesse e smart

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Las Vegas Qualcomm ha annunciato l’ampliamento degli accordi di collaborazione con diverse case automobilistiche. Dopo aver ampliato la partnership con Volvo, l’azienda di San Diego ha infatti dichiarato che le sue piattaforme auto saliranno a bordo dei futuri modelli Honda e Renault. Qualcomm offre una suite completa di piattaforme per il settore automotive chiamata Qualcomm Digital Chassis, con la quale intende fornire ai costruttori automobilistici una varietà di strumenti per rendere le loro auto smart e maggiormente connesse. Gli annunci fatti a Las Vegas riguardano in particolare Honda, che utilizzerà la Snapdragon Automotive Cockpit Platform di terza generazione di Qualcomm per il suo sistema di infotainment basato su Android nelle auto in arrivo negli Stati Uniti dalla seconda metà del 2022. Renault utilizzerà invece le piattaforme Qualcomm per connettività, cockpit digitale, assistenza alla guida e servizi cloud all’interno dei suoi futuri veicoli (in pratica l’intera suite Qualcomm Digital Chassis).