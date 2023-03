Quale autorità governerà l’intelligenza artificiale?

È altresì evidente come il trattamento dei dati personali comporti in ogni caso l’applicazione del regolamento sulla privacy (GDPR), attivando conseguentemente le competenze del Garante. Si pensi, tra gli altri, all’art. 22 appositamente rivolto alle decisioni automatizzate, il quale prevede il diritto di comprendere (e contestare) la decisione assunta da un’applicazione intelligente. Inoltre, lo stesso AI Act dispone una serie apposite discipline sulla trasparenza e sulla valutazione di impatto riferita ai dati personali, che dovrà per forza di cose interessare le Autorità di protezione dei dati.

Nonostante tali premesse, però, l’attuale bozza dell’AI Act non affida la governance ai Garanti, lascia invece agli Stati il potere di definire l’autorità nazionale di governo dell’intelligenza artificiale. Si auspica – dicevamo – che tale scelta venga fatta in modo chiaro dal legislatore europeo. Questo per evitare quanto accaduto in Spagna dove è stata creata l’autorità per l’intelligenza artificiale che si pone evidentemente in competizione con il Garante privacy spagnolo.

Duplicare le Authorities non comporta solo l’aumento dei costi e la complicazione dell’organizzazione amministrativa. La questione principale è quanto si diceva: l’incertezza regolatoria che va sempre a danno non solo dell’economia, ma anche della stessa tutela dei diritti, in particolare, nel caso della tecnologia in continua evoluzione. E questa non è un’ipotesi futura, ma una problematica del presente. Basti pensare ai sempre più frequenti conflitti di competenze tra Autorità amministrative indipendenti: AGCM, AGCOM, CONSOB, Privacy, Trasporti, per citare solo i casi più noti. Conflitti derivanti dalla valutazione delle medesime condotte che portano alla sovrapposizione delle discipline settoriali di cui sono titolari. Con la conseguenza di dovere stabilire una prevalenza nonché quali siano le Autorità competenti. Una sovrapposizione che pone tra l’altro anche conflitti nei procedimenti sanzionatori, non potendosi escludere casi nei quali qualcuno sia sanzionato prima da un’Autorità e poi dall’altra, in violazione del principio costituzionale per cui nessuno può essere processato due volte per la stessa accusa (ne bis in idem). Questo conflitto sarebbe molto probabile – e presumibilmente frequente – nel caso in cui si istituisse un’Autorità per l’intelligenza artificiale in concorrenza/aggiunta al Garante privacy.

