Quale fisco per il futuro, oggi il convegno del Sole 24 Ore con le proposte di riforma a confronto

Parte il convegno, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburi. «Due medagliette per noi: come gruppo abbiamo cominciato a seguire la riforma fiscale con grande anticipo, mettendo le nostre forze e risorse a disposizione, affinché venisse fatto un lavoro preparatorio per una riforma di cui tutti sentono la necessità ma che è complessa, ricca di insidie. Seconda medaglietta: oggi abbiamo quasi duemila collegati, un numero significativo considerato il tema. Sottolineo un altro aspetto: il governo Draghi è partito col passo giusto, va dato atto a tutti i partiti che lo consentono. Secondo Giuseppe Cerbone, ad del Sole 24 Ore, «dopo questo periodo di sofferenza, siamo al momento in cui dobbiamo dimostrare che possiamo fare uno scatto in avanti.