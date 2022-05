Quale futuro per le assemblee di società quotate?

Anche l'ordinamento giuridico, pertanto, dovrebbe assecondare una maggiore diffusione di questo istituto e si tratta dunque di capire con in che modo esso possa essere incentivato, anche dopo il termine del regime speciale. Pur nella complessità del tema, si può cominciare ad avanzare una duplice proposta in questa direzione. In primo luogo, si potrebbero limitare i vincoli a cui la legge assoggetta il rilascio di deleghe al rappresentante designato, ad esempio consentendo anche il rilascio di deleghe “ordinarie”, come avveniva in questo periodo emergenziale. In secondo luogo, si potrebbe valutare se non valga la pena eliminare la possibilità di optout da parte degli statuti delle società (o almeno di quelle di grande capitalizzazione).

D'altro canto, un simile intervento legislativo potrebbe essere controbilanciato da una limitazione del diritto di svolgere interventi orali durante lo svolgimento dell'assemblea, nei confronti dei soci che non superino una soglia di rilevanza minima (ad es. lo 0,1% del capitale), soprattutto se la società venisse obbligata a rispondere prima dell'assemblea a tutte le domande poste dagli azionisti, anche inferiori a tale soglia.

In fin dei conti, al giorno d'oggi, il significato stesso della “partecipazione” dei soci alle assemblee deve essere adattato alle modalità di comunicazione a disposizione delle società e di tutti i loro azionisti, nonché alle modalità di engagement attualmente in uso tra le società e gli investitori istituzionali. Cosicché non sembra che possa dirsi violato alcun fondamentale diritto dei soci laddove si costringessero quei pochissimi che intendono presentare domande al momento dell'assemblea a farlo in via preventiva, anche mediante mezzi di telecomunicazione: col vantaggio, oltretutto, di rendere edotti tutti gli azionisti, prima dell'assemblea, delle risposte fornite dalla società e pubblicate sul proprio sito internet.

Mario Notari (Ordinario di diritto com-merciale Università Bocconi di Milano – No-taio ZNR notai)