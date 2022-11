Quali assicurazioni per il futuro? Manager e istituzioni a confronto all’Insurance summit 2022

10:00 Innovazione, investimenti e nuove competenze: le sfide per le compagnie al centro del Summit



I mercati, le incertezze geopolitiche, i cambiamenti geopolitici. E poi gli investimenti in tecnologia e le competenze necessarie. C’è tutto questo a scandire il presente e il futuro del mondo assicurativo, temi al centro dell’Insurance Summit 2022 del Sole 24 Ore, che vede a confronto il gotha dei manager, istituzioni e addetti ai lavori. Organizzato da 24 ORE Eventi, si svolge presso l'Auditorium “Giorgio Squinzi” di Assolombarda in via Pantano 9 a Milano ma può essere seguito in diretta streaming su ilsole24ore.com/insurancesummit2022. Interverranno tra gli altri Carlo Cimbri (ceo Unipol), Philippe Donnet (ceo Generali), Maria Bianca Farina (presidente Ania), Luigi Federico Signorini, (presidente Ivass), Gelsomina Vigliotti (vicepresidente Bei). Main partner dell'Insurance Summit del Sole 24 Ore sono BCG, KPMG, RGI, Official Partner sono CAPGEMINI e IIA, mentre Event Partner è WIT.