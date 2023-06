Quali auto rientrano negli incentivi 2023?

Per la fascia da 0 a 20 g/km dove rientrano anche le vetture elettriche sono previsti 3.000 euro di bonus senza rottamazione e 5.000 euro con rottamazione. Chi sceglie un veicolo appartenente alla fascia 21-60 g/km, si ha diritto a 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con rottamazione. Nel caso, invece, della fascia 61-135 g/km sono previsti 2.000 euro solo con rottamazione ma i fondi sono terminati. i requisiti per usufruire degli incentivi 2023 prevedono anche un tetto al prezzo d'acquisto. Per la fascia 0-20 e 61-135 g/km è di 42.700 euro, mentre per quella tra i 21 e 60 g/km è di 54.900 euro.

