Quali capitali per il sud

Il divario si creò nel periodo delle due guerre tra il 1911 e il 1951. Poi, però, nel ventennio del boom economico (1951-1971) si è registrata una straordinaria convergenza in termini di sviluppo tra le aree, mai avvenuta prima di allora e non più accaduta dopo. Negli oltre 40 anni successivi, dopo una sostanziale crescita parallela tra le regioni osservata sino ai primi anni ’90, si è verificata una drammatica divergenza tra il Mezzogiorno, che diveniva sempre più povero, e il resto del Paese sempre più ricco e maggiormente omogeneo: il dato più emblematico è quello dell’indice della disoccupazione, che segnala, nel periodo, la perdita di 10 punti percentuali rispetto alla media italiana.

Le ipotesi formulate negli studi sulle cause di questo squilibrio regionale sono numerose e non sempre uniformi, sia perché è indubitabile la concorrenza di fattori sia perché non è facile in questo campo realizzare robuste analisi quantitative; tuttavia, le indagini scientifiche, a mio parere, migliori, fanno emergere come determinanti principali le scelte industriali sbagliate e il cattivo funzionamento in concreto delle istituzioni.

Bisogna tornare a occuparsi, nell’anno 2020, della questione meridionale, facendo tesoro dell’esperienza storica ma con un approccio nuovo, adatto al mutato contesto, altrimenti sono possibili fratture sociali e politiche ancor più profonde e violente di quelle alle quali assistiamo.

L’idea all’origine dell’ipotesi di creazione di una Banca di investimento del Sud utilizzando fondi pubblici ha un senso, ma va declinata immaginando l’evoluzione delle varie industrie e dei mercati finanziari. Non bisogna demonizzare l’uso dei soldi dei contribuenti per lo sviluppo economico solo perché nel recente passato lo Stato non ha dato buona prova di sé, ma occorre canalizzare le risorse pubbliche secondo una logica di mercato aperto e concorrenziale.

Invece di una banca, forse è più coerente con i tempi la costituzione di due fondi di grandi dimensioni, uno di private equity e uno di private debt, dedicati alle imprese operanti nel meridione, a qualunque stadio del loro ciclo di vita, le cui risorse, erogate come capitale di rischio e capitale di debito, devono essere utilizzate per investimenti di lungo termine.