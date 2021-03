Quali competenze per il patrimonio culturale? La Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali ha delineato un quadro dei profili professionali che operano nella filiera del patrimonio culturale, mettendone a fuoco fabbisogni formativi e di reclutamento di Roberta Capozucca e Marilena Pirrelli

I cambiamenti di natura sociale, economica e politica, insieme a una nuova prospettiva di sostenibilità, impongono ai professionisti del patrimonio culturale nuove sfide e responsabilità. Da più parti si rileva l'esigenza di sostenere questo cambiamento praticando un’effettiva ed efficiente validazione delle competenze, sostenendo la transizione al mondo digitale e migliorando la formazione continua dei professionisti del patrimonio. Per questo motivo, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali ha promosso e presentato i risultati della ricerca “Competenze per il patrimonio culturale. Profili e formazione” con l'obiettivo di delineare un quadro dei profili professionali attivi nella filiera del patrimonio e dei relativi sistemi di formazione e reclutamento: un tema di rinnovata centralità anche alla luce massiccio turnover che oggi investe la pubblica amministrazione italiana.

Il dibattito europeo



Con un focus incentrato sul sistema italiano, la ricerca nasce e si riversa all'interno del più ampio contesto europeo, nello specifico quello di “Cultural heritage action to refine training, education and roles (CHARTER)”, il progetto finanziato dal programma Erasmus+ con una dotazione di 4 milioni di euro e finalizzato alla costruzione di una strategia comune per le professioni del patrimonio culturale. Il progetto CHARTER, però, rappresenta solo l'ultima fase di un lungo percorso di riflessione che la Commissione Europea porta avanti da tempo e che ha subito una forte accelerazione con l'istituzione dell' Anno Europeo del Patrimonio Culturale nel 2018, nei cui obiettivi programmatici si legge sono: “da sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle implicazioni del passaggio al digitale” (Fostering cooperation in the European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions, OMC 2018)

Il contesto italiano



In Italia il dibattito sulle professioni dell’heritage è stato spesso trascurato o affrontato con provvedimenti normativi frammentari, complice un sistema di reclutamento che, invece, di agevolare le competenze le ignora. Un contributo importante in questo senso è stato senz'altro offerto da ICOM che, tramite la Carta Nazionale delle Professioni museali (ICOM 2006, ICOM 2007) , ha contribuito a sanare la mancanza di definizione delle professionalità presenti nei musei, soprattutto, a seguito della riorganizzazione del MiBACT, oggi MiC, nel 2014.

In questo contesto e tenendo a mente la difficoltà di misurare un mercato spesso sommerso, caratterizzato da una incompletezza nella classificazione delle competenze, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali ha voluto fornire un quadro d'insieme dei profili professionali oggi operanti in Italia nel patrimonio culturale. La ricerca si è svolta seguendo due filoni tematici: da una parte analizzando l'entrata nel mondo del lavoro per i laureati nel settore dei beni culturali, condotta in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia- Sapienza Università di Roma . Dall'altra, un'indagine statistica, realizzata con Troisi Ricerche s.r.l. e CLES s.r.l, sulle caratteristiche dei profili impiegati in oltre 900 luoghi della cultura - 512 musei, 53 aree e parchi archeologici, 133 complessi monumentali, 134 biblioteche e 84 archivi - individuati su tutto il territorio nazionale in ambito pubblico e privato e dei loro fabbisogni in termini di reclutamento e di formazione del personale esistente.

I risultati della ricerca



Quello che emerge è un quadro debole sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo: fragilità delle strutture organizzative, precarietà dei contratti dei suoi lavoratori e un ruolo ancora troppo marginale di certe figure professionali non tradizionali. Fra i 200.000 laureati e specializzati a La Sapienza di Roma dal 2008 al 2019, i relativi contratti di lavoro subordinato e para subordinato attivati sono poco meno di 800.000 unità (0,3%) contro le circa 140 milioni di giornate effettivamente lavorate. Mentre il numero di contratti attivati misura il livello di spendibilità delle competenze, il numero complessivo dei giorni di lavoro costituisce un indicatore di rilievo per stimare la consistenza della domanda: un dato che sottolinea in maniera chiara la necessità di costruire un ponte tra i bisogni effettivi del mercato del lavoro e la preparazione dei profili in uscita, ma fa anche riflettere sulle modalità di lavoro dei professionisti spesso assunti a progetto o per brevissimi periodi.



Carenza di personale e professionalità

Il rapporto tra il numero degli occupati e i reali fabbisogni dei luoghi della cultura coincide? Delle circa 20.000 figure previste nelle piante ministeriali, oggi sono presenti soltanto 9.000 dipendenti. Il panorama degli Istituti della cultura italiani si compone per lo più di piccole organizzazioni, che hanno tra uno e dieci dipendenti. Solamente in alcuni casi, in special modo tra le biblioteche e i musei, il campione presenta una percentuale più ampia di strutture di maggiori dimensioni con oltre 50 dipendenti. Il 26,5% dei luoghi della cultura intervistati dichiara di non avere nessuna unità di personale subordinato, mentre il 60,4% asserisce di fare ricorso a collaboratori esterni. Ad aver usufruito della concessione a terzi sono il 48% dei musei, il 34% delle biblioteche, il 10,7% degli archivi, il 47% dei complessi monumentali, il 55% delle aree e parchi archeologici. Negli istituti di titolarità MiC, e in particolare nei musei, si rileva una maggiore presenza di personale con ruolo direttivo in possesso di una laurea o un titolo post-laurea. Viceversa, negli istituti afferenti agli enti locali sono presenti in maniera consistente anche ruoli direttivi coperti da soggetti che detengono il diploma come massimo titolo di studio. Un problema strutturale più che numerico. “Per la prima volta dalla riforma del 2014 – spiega Vittorini – il Ministero sta andando incontro a uno svuotamento delle sue file causa pensionamento che si accompagna a un profondo cambiamento del sistema culturale, sempre più chiamato a nuove sfide”.