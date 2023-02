Quali macchine non verranno più prodotte nel 2023?

Il 2023 sarà l'anno dell'uscita di produzione di modelli iconici, a partire da compatte dalla grandissima diffusione e dalla lunga storia come la Ford Fiesta e arrivando a supercar del calibro della potente Audi R8. Da sottolineare che nel biennio 2021 / 2022 sono uscite di produzione vetture popolari appartenenti al cosiddetto segmento A (quello della Panda, la cui erede sarà un veicolo di ben altre dimensioni). Stiamo parlando, ad esempio, delle tre gemelle diverse Toyota Aygo, Citroën C1 e Peugeot 108.

Toyota a dire il vero è rimasta nel semento A con la Aygo X, che però è un mini suv di costo non del tutto popolare. Altre due citycar Kia Picanto e Hyundai i10 probabilmente non avranno eredi. Il motivo? Elettrificarle costa toppo e non sarebbe remunerativo. Del resto sotto il profilo dei margini i segmenti A e B sono sempre stati critici, ma adesso tra suvvizzazione ed elettrificazione a tappe forzate alcune vetture spariranno dalla circolazione e anche famosi modelli di segmento C non avranno eredi. Per non parlare delle gamme di Audi e Mercedes che saranno riposizionate verso l’alto perché i costruttori puntano sui margini e non più sui volumi.