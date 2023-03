Quali modelli, iniziative e idee “viaggiano” con successo in Asia?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le decisioni di lungo termine sulla riapplicabilità di un “business model” occidentale di successo, che cosa mantenere e che cosa adattare sono all’ordine del giorno per aziende che hanno dichiarato l’Asia una priorità strategica. Le potenziali scelte sono diverse a seconda della nazione e del settore in questione. Elenchiamo di seguito alcuni esempi specifici nei beni di largo consumo, alimentari, moda/cosmesi e servizi ambientali.

Nei beni di largo consumo, le piattaforme prodotto in Asia tendono ad essere le stesse in varie nazioni, simili anche se non del tutto uguali al mondo occidentale per motivi fisici del consumatore o per diverse abitudini e modalità d’uso. Mega impianti e centri ricerca continentali supportano diverse nazioni sul continente (originariamente in Giappone, ed ora invece frequentemente a Shanghai e Singapore).

Significative economie di scala sono permesse da “consumer needs” soddisfatti a livello continentale, con clusters sub-regionali come North East Asia (Giappone, Korea), Cina (continentale, HK, Taiwan), Sud Est Asiatico (ASEAN, India) e South Pacific (Australia, Nuova Zelanda, Polinesia) che aggiustano elementi della comunicazione, marketing e vendite nell’execution finale. Eccezioni esistono comunque per linee di prodotto specifiche per nazione, se giustificate dai volumi o se il mercato è strategico (Cina, Giappone, India).

Nell’industria alimentare le situazioni variano a seconda del tipo di prodotto. Alcuni brand sono vicini al modello globale di largo consumo. Questi sono i prodotti iconici che l’azienda mantiene inalterati a livello globale. Originati da un uniforme processo di prodotto, la Coca-Cola o la nostra Nutella hanno la stessa formula, confezione e approccio strategico con una execution commerciale specifica per nazione solo quando necessario a seconda della conoscenza del marchio e dello sviluppo pro-capite.

Altri brand adottano un modello misto: Oreo (Modelez), KitKat (Nestlè) Lays (Pepsi Co.) partono da una stessa formula di prodotto sul loro “global core product” ma allargano la gamma con varianti che soddisfano gusti e preferenze locali legate a sapori tradizionali (Oreo, KitKat: snacks che aggiungono alla classica vaniglia o cioccolato gusti tipo tè verde; Lays: patatine aromatizate al gusto di alga marina verde o gamberetti).