Quali sanzioni rischiano gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale

Con il decreto del Governo che ha introdoto l’obbligo vaccinale per la popolazione degli ultracinquanatenni viene prevista una sanzione da 100 euro per chi, al 1° febbraio, non risulterà in regola con l’immunizzazione anti-Covid. Non solo. Dal 15 febbraio per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatterà l’obbligo di green pass rafforzato: le multe per chi viene colto sul luogo di lavoro senza la certificazione verde vanno da 600 a 1.500 euro.

La durata

L’obbligo resterà in vigore fino al 15 giugno 2022 e riguarda anche coloro i quali compiano 50 anni in una data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (cioè l’8 gennaio)

L’obbligo vaccinale

La sanzione di 100 euro riguarda gli over 50 che, alla data del 1° febbraio, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario che, non lo hanno completato o che non abbiano fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi».

Dieci giorni per dimostrare il diritto all’esenzione

Il decreto legge pubblicato stabilisce inoltre che i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl «l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità».

Il controllo e le sanzioni per i no vax

La sanzione per gli over 50 non vaccinati è di competenza del ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate: il ministero avvalendosi dell'Agenzia comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall'obbligo vaccinale. ln caso di opposizione alla sanzione, la competenza è del Giudice di pace, mentre all’Avvocatura dello Stato spetta il patrocinio dell’Agenzia delle entrate).