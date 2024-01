Quali sfide per la Ue, tra il voto americano e il pressing di Pechino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessun futuro è prestabilito. Ma diverse tendenze intensificatesi nell’ultimo decennio mostrano che il potenziale di regressione del mondo è adesso più robusto di quanto sia mai stato dalla fine della Guerra fredda.

Il punto di svolta per l’Europa è stata la guerra russa in Ucraina. Lo sconvolgimento in atto nei Paesi vicini metterà a dura prova la leadership dell’Ue nei prossimi anni. In passato, molteplici crisi hanno scosso gli interessi politici, economici e di coesione di Bruxelles. Adesso, l’Unione si trova ad affrontare una gamma crescente di sfide a lungo termine in materia di sicurezza, economiche, politiche e normative. Esse riguardano l’idea stessa di Ue come potenza, la sua resilienza, architettura e struttura decisionale. L’ alternativa è fra integrazione con nuove regole o irrilevanza geopolitica. La prospettiva dell’allargamento ai Balcani occidentali e all’Europa orientale dovrebbe essere uno dei motori più robusti per rafforzare e riformare l’Ue. Ma, negli anni a venire, l’allargamento si svolgerà in un contesto internazionale sfavorevole che imporrà agli Stati membri di mettere in comune risorse e sovranità in misura molto più consistente che in passato. In pratica, l’Ue deve essere più forte al suo interno per contare di più all’esterno e per far fronte a una concorrenza multipolare. Tuttavia, se l’interdipendenza economica europea si è finora dimostrata resiliente, le sfide transnazionali minacciano di infliggere gravi costi all’Ue. Perciò una delle prove più complesse che attende Bruxelles è ridisegnare la politica e la sicurezza europee, avendo chiaro il pericolo del potenziale regressivo del mondo anche per i diversi, ipotizzabili esiti della guerra di Mosca in Ucraina.

In questo scenario, una questione cruciale è se gli Stati Uniti, con le elezioni presidenziali nel 2024, riusciranno a sostenere il ruolo di arsenale della democrazia. Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo, qualora Donald Trump fosse rieletto presidente. Malgrado la rilevanza geopolitica del mercato transatlantico sia fuori di dubbio, la politica americana sarà guidata da misure che promettono a breve in termini di occupazione, crescita, afflussi di investimenti e innovazione competitiva. Il fatto che un mercato transatlantico più integrato possa contribuire al de-risking dalla Cina apparirà di importanza relativa agli elettori americani, giacché il rischio incombe più sull’Europa che sugli Stati Uniti. Infatti, i tassi di crescita nell’Ue sono rimasti bassi, con livelli di debito e disavanzo di alcuni Paesi europei assai elevati che, se non corretti, potrebbero diventare insostenibili nei prossimi anni. Ancorché vi siano differenze nel dibattito transatlantico, tanto Washington che Bruxelles hanno adottato, o stanno prendendo in considerazione, misure per ridurre il rischio delle relazioni economiche con Pechino. A giudizio di diversi analisti, misure protezionistiche nel settore della produzione di tecnologie verdi sono indispensabili per competere sullo stesso piano di una concorrenza cinese sussidiata dallo Stato e scarsamente vincolata da normative ambientali.

Gli Stati Uniti, per difendere la propria leadership economica, mirano a rimanere all’avanguardia nell’innovazione, nell’intelligenza artificiale (IA) e in altre tecnologie avanzate.

Proprio l’IA è divenuta uno dei settori cruciali della competizione tra Cina e Stati Uniti nel Golfo Persico, dove Riyadh e Abu Dhabi sono determinate a costruire fiorenti relazioni commerciali con Pechino, sostenendo al contempo i legami con Washington, il loro principale partner per la sicurezza.