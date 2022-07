Quali sono i migliori smartphone sotto i 200 euro? Una breve guida e qualche ricordo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

C’è chi dice che il Nokia 3310 abbia in qualche modo reinventato il modo in cui si pensava ai telefoni. Sicuramente è fra i gadget tech più iconici e amati di sempre. Parliamo di un apparecchio venduto nel mondo in circa 130 milioni di esemplari dal 1999 a oggi e che ha indotto gli esperti di Ebuyer, il più grande rivenditore indipendente di dispositivi elettronici del Regno Unito, a ricalcolarne il prezzo oggi, attualizzandolo rispetto all'inflazione: al momento del suo sbarco sul mercato costava l'equivalente di 160 dollari, a fine 2020 sarebbe costato più del doppio (350 dollari). Viene meno quindi l'etichetta di telefonino “low cost” per eccellenza? Neppure per sogno.

Un Nokia 3310 originale usato e in buone condizioni si può infatti trovare in Rete fra i 30 e i 70 euro mentre il modello “gemello” lanciato nel 2017 è ancora a listino a 59,99 euro. Al costo di una buona cena, si può quindi portare a casa una “nuova copia” che ricalca la silhouette originale ma ne migliora ulteriormente la durata della batteria e l'ergonomia (più spazio fra i tasti per evitare errori di digitazione nell'inviare i messaggi), ne rivisita i colori (azzurro e antracite si aggiungono ai classici rosso e giallo) e fa dall'interfaccia personalizzabile una sorta di ponte fra un passato nostalgico (vedi il gioco “Snake”) e una modernità fatta di condivisioni social (possibile con il modello 3310 3G, reperibile online nei circuiti dei prodotti ricondizionati) e immagini da scattare con la fotocamera posteriore da 2 Megapixel..

Loading...

Se il Nokia 3310 è una pietra miliare della trasformazione del telefonino da prodotto d'élite a oggetto tecnologico mainstream, l'universo dei feature phone e dei telefonini che costano meno di 200 euro è variegato e parecchio popolato. Oltre che strategicamente importante per le economie di scala dei grandi produttori.

Chi del mercato smartphone è regina, Samsung, presenta a catalogo un'ampia batteria di modelli a basso costo e fra questi c'è il Galaxy M12, un terminale da meno di 180 euro con alcuni pregi dichiarati: lo schermo da 6,5 pollici in formato 20:9, un processore proprietario Octa-core e la batteria da 5000 mAh. In estrema sintesi uno smartphone per dilettarsi con serie Tv, videogiochi e immagini (grazie alla quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP) che promette le giuste prestazioni per chi non cerca effetti speciali.

Spendendo più o meno la stessa cifra e approfittando delle varie promozioni disponibili online, si può mettere le mani su uno dei best seller della categoria under 200, il Redmi Note 11.