Qualimed si espande all’estero con le lenti a contatto colorate Desio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Qualimed è un'azienda italiana fondata da un gruppo di professionisti che operano nel settore della contattologia da oltre 30 anni. Nel 2011 ha creato Desio, brand di lenti a contatto colorate di cui è licenziataria esclusiva. È un marchio registrato in oltre 150 paesi nel mondo: è presente in Europa, Sud America, Middle East e Usa e comprende una trentina di colori diversi e lenti giornaliere, mensili e trimestrali sia in versione “plano” che con diottrie.

Quest’anno l’azienda inaugura il nuovo headquarter dotato di tecnologie di produzione all'avanguardia con forti investimenti nell'area produttiva e negli strumenti di controllo del potere ottico e delle geometrie delle lenti. Ulteriori investimenti verranno effettuati anche nella R&D per la realizzazione di nuove geometrie, nuovi colori e nuovi materiali. Gli obiettivi aziendali sono mirati anche a certificare tutti i prodotti secondo il nuovo regolamento europeo MDR entro il 2023.



Loading...

Ultima innovazione dell’azienda sono le lenti a contatto giornaliere a tre toni della collezione Attitude: il pattern della lente, ottenuto ricreando fedelmente la pigmentazione

naturale dell'occhio, si ispira all'eterocromia centrale, condizione dell'iride

caratterizzata dalla presenza di un cerchio centrale di colore diverso rispetto al colore esterno. In queste lenti il colore pieno all'estremità sfuma delicatamente man

mano che ci si avvicina al forame pupillare, regalando intensità e naturalezza allo

sguardo. La lente può così modificare il colore originale dell'iride, anche nel caso di occhi molto scuri, con un risultato realistico e naturale.



«Attitude, sin dal suo lancio sul mercato, ha rappresentato un vero punto di svolta nel mondo delle lenti a contatto colorate – spiega Tereza Uhrova, ceo & founder di Desio –. questa tipologia di lente colorata è facile da applicare, estremamente confortevole da indossare anche per diverse ore ed è ben tollerata anche dagli occhi sensibili. Il successo ottenuto con la versione trimestrale, tra i nostri best-seller, ci ha spinti a creare Attitude a 3 toni anche nella versione giornaliera: una soluzione perfetta per chi vuole cambiare spesso colore, per chi si approccia aquesto tipo di prodotto per la prima volta, per chi indossa le lenti colorate solo in alcune occasioni».