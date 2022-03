Qualità dell’abitare: ok a 138 convenzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la firma di 138 convenzioni del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), su un totale di 159, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha raggiunto un altro degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, sono state firmate 6 convenzioni relative a proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento, e 132 relative a proposte ordinarie su un totale di 151.

Entro il 31 marzo la sottoscrizione delle 21 convenzioni mancanti

Le convenzioni sottoscritte interessano tutte le Regioni e in dieci di esse la firma delle proposte ammesse al finanziamento è stata completata. Entro il 31 marzo saranno sottoscritte le 21 convenzioni ancora mancanti (per raggiungere l'obiettivo previsto dal Pnrr sarebbe stato sufficiente firmare almeno una convenzione in quindici Regioni).

Il 31 marzo, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato il Rapporto illustrativo dei diversi progetti del Pinqua che riguardano, tra l'altro, la rigenerazione urbana, il mglioramento e l'efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, il recupero di spazi urbani per attività sociali.

Il ministro Giovannini: la collaborazione istituzionale è essenziale per attuare il Pnrr

«Con la firma delle convenzioni il Mims ha completato i traguardi in scadenza a marzo 2022 previsti nel Pnrr, relativi all'investimento del Pinqua e alla riforma del settore idrico, già approvata anticipatamente alla fine del 2021», ha spiegato il Ministro Giovannini. «Nel 2021 è stato anche conseguito il traguardo relativo alla riforma dei porti la cui scadenza è prevista nel Pnrr a dicembre 2022. Stiamo procedendo celermente in stretto contatto con Regioni, Province e Comuni perché la collaborazione istituzionale – ha aggiunto il Ministro – è essenziale per l'attuazione del Piano».