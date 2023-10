Qualità dell’aria, le risposte di Comuni e Regioni tra incentivi e nuove limitazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le “osservate speciali” – Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna – già ammonite nelle sentenze del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, stanno studiando il da farsi in attesa delle nuove norme europee, mettendo in campo misure concrete già per questo autunno/inverno per migliorare la qualità dell’aria . Misure circoscritte, focalizzate spesso su traffico e impianti di riscaldamento.

Piemonte

La Regione Piemonte, per esempio, ha annunciato l’introduzione di un bonus da 100 euro per i possessori di auto Euro 3, 4 e 5 che acquistano un abbonamento annuale dei trasporti pubblici. «Dobbiamo disincentivare l’uso dell’auto offrendo trasporti a un prezzo più vantaggioso – ha detto il presidente Alberto Cirio presentando la misura, retroattiva al 1° settembre 2023 –. Un segnale che la battaglia per la qualità dell’aria è senza sosta». Anche in Lombardia si punta su progetti concreti, per lo più incentivi: sul fronte traffico, la Regione ha esteso le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel a tutto l’anno, e dal 1° aprile 2024 limiterà i veicoli Euro 0 e 1 alimentati a Gpl e metano.

Loading...

Slitta di due anni blocco dei diesel Euro 5 in Piemonte

Lombardia

Palazzo Lombardia, secondo quanto riferito, sta «lavorando a nuovi bandi, che vedranno l’apertura a inizio 2024, per la sostituzione sia dei veicoli destinati alle imprese sia degli impianti a biomassa legnosa destinati ai cittadini».Un cambio di rotta in tempi rapidi non è possibile: «Stiamo valutando le implicazioni degli obblighi imposti dal Dl 121/2023, anche tenendo conto degli sviluppi del processo di revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria che non ancora conclusasi», fanno sapere dalla Regione.

Emilia Romagna

Più avvantaggiata l’Emilia Romagna, che, spiega la vicepresidente Irene Priolo, «è già in linea con quanto previsto dal Dl 121/23. Il nostro Piano Aria Integrato 2030, in approvazione definitiva entro fine anno, già prevedeva l’entrata in vigore dell’Euro 5 a partire da ottobre 2024». Sul piatto ci sono numerosi incentivi per premiare chi fa scelte meno impattanti, tra cui «un bando per un contributo da 500 fino a 1400 euro per l’acquisto di bici e cargo bike a pedalata assistita per chi ha rottamato la vecchia auto dal 1° gennaio 2023; parliamo di 9 milioni di euro nel triennio 2023-2025».

Lo stato dell’inquinamento, insomma, è sotto stretta osservazione.