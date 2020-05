Qualità dell’aria, una variante decisiva La mortalità da coronavirus colpirebbe i nostri anziani perché l’esposizione dei loro polmoni a polveri sottili e smog sarebbe durata più a lungo di Luca Arnaboldi

Circa un anno e mezzo fa fui gentilmente invitato a una riunione ristretta di imprenditori, professionisti e accademici che aveva lo scopo di stimolare idee e raccogliere suggerimenti per la città metropolitana di Milano, al fine di accelerare ulteriormente il riconquistato primato italiano della città “nel mezzo della pianura”, con l’ulteriore ambizione di lanciare definitivamente Milano e provincia nell’olimpo delle metropoli più attrattive e fantastiche del globo: una metropoli “stellata”, da magic circle.

In quel contesto, mi affrettai a confermare come fossero state brillantemente illustrate tante idee meravigliose, ma aggiunsi subito che a Milano persiste da decenni un problema immanente che viene prima di tutto ed è sopra tutto: l’inquinamento atmosferico, che, per la verità, è tutt’altro che un problema semplicemente milanese, ma lombardo e addirittura padano. Aggiunsi anche quanto fosse velleitario illudersi di attirare gente da tutto il mondo in una camera a gas, anche se fossimo riusciti a metterci dentro le golosità più attraenti del pianeta.

Da quando è scoppiata l’epidemia del coronavirus e abbiamo scoperto, increduli, che la Lombardia ne è diventata uno degli epicentri mondiali mi è ritornato ossessivamente in mente quell’incontro. Sono trascorsi ormai diversi mesi da quella riunione e ben poco è stato fatto nella direzione della lotta all’inquinamento, mentre non sono certo mancate le inaugurazioni, i nuovi grattacieli, il varo di progetti ambiziosi, stadi compresi.

Pure le Olimpiadi. Evviva.

Gli inquinanti più problematici per la salute delle vie respiratorie e organi limitrofi e interconnessi (compreso il cuore) sono il particolato (Pm10), l’ozono troposferico (O3) e soprattutto il biossido di azoto (NO2). Questi gas potrebbero risultare i più preziosi alleati del coronavirus, gli “preparano la strada”. Questa correlazione, se dimostrata, spiegherebbe l’elevatissimo numero di casi gravi da terapia intensiva e un tasso di mortalità da record mondiale, a parità di infetti. La mortalità da coronavirus colpirebbe prevalentemente i nostri anziani non perché essi siano vecchi e più o meno malconci, bensì perché l’esposizione dei loro polmoni usurati alle polveri sottili e allo smog sarebbe semplicemente durata più a lungo. E, al contrario, ma esattamente per lo stesso motivo, si spiegherebbe pure perché i bambini e gli adolescenti ne siano prevalentemente immuni (almeno sino a ora): le loro vie respiratorie non sono ancora state martoriate da lunghe e pluriennali esposizioni al velenoso inquinamento atmosferico.