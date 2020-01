Qualità del lavoro, un elemento fondamentale che spinge al miglioramento

In effetti se analizziamo il tema della retention - e la sua diretta conseguenza di evitare un cambio troppo frequente di dipendenti che, non dimentichiamolo, ha costi elevati sia dal punto di vista della selezione, sia dal punto di vista della formazione - ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale per i talenti. Oggi assumere persone che si appassionano a quello che fanno (prodotti, servizi, tecnologia, ambiente di lavoro) aumenta notevolmente il tasso di retention.

Questo avviene perché i dipendenti sono molto più motivati a restare anche nelle situazioni in cui alcuni fattori (come ad esempio lo stipendio) vengono considerati non adeguati. Se facciamo qualcosa che ci piace siamo pronti a fare qualche sacrificio in più. Ma non sempre siamo nelle condizioni di poter scegliere. Allora cosa fare in caso di cambio di lavoro?

Per prima cosa è importante avere chiare in mente le motivazioni che portano a cambiare. Il primo aspetto è la retribuzione? Consideriamo però che un aumento di stipendio a fronte di un lavoro poco piacevole perde abbastanza velocemente i suoi effetti motivazionali. La vicinanza a casa anche a discapito della possibilità di crescere? Forse non è un elemento che, nel lungo periodo, può essere sufficiente. Impiegare meno tempo nel tragitto casa-ufficio non è garanzia di maggiore felicità e meno stress.

Mi è capitato di dire ad alcuni candidati durante il colloquio che non era il momento di cambiare perché trasmettevano, attraverso le loro parole, passione per ciò che stavano facendo. Quando la spinta al cambiamento è legata solo a fattori esterni e non alla qualità del lavoro, forse, è meglio aspettare.

* Managing Director di EasyHunters