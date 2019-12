Qualità della vita 2019, viaggio in 90 indicatori per esplorare i territori

Il punteggio da mille a zero

Quest’anno per la prima volta entra in scena un nuovo metodo di calcolo. Il sistema di ranking utilizzato finora è stato aggiornato in modo da rendere più omogenea l’attribuzione alle singole province del punteggio conseguito in base ai valori registrati in ogni singolo indicatore:

1. per ciascuna graduatoria, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero a quella con il peggiore;

2. il punteggio per le altre città si distribuisce di conseguenza in funzione della distanza rispetto agli estremi;

3. in seguito, per ognuna delle sei macro-categorie si individua una graduatoria di tappa, determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori tematici, ciascuno pesato in modo uguale all’altro;

4. si arriva alla classifica finale costruita sulla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.