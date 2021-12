Qualità della vita 2021, Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax

Non è un caso, quindi, che sia stato sottoscritto un «Patto di Trieste per la lettura» a regia municipale e che per il centro sia stata presentata la candidatura a Città creativa per la letteratura Unesco: per questo, è stata messa sul piatto un’offerta letteraria di primo piano non solo in italiano, ma anche - a testimonianza dei suoi tratti mitteleuropei – in sloveno e in tedesco grazie ai lavori di scrittori residenti come Boris Pahor e Veit Heinichen.

Il livello medio di istruzione dei lettori giuliani, del resto, è di tutto rispetto: la “città dei venti” – prendendo a prestito il titolo di un libro scritto da Heinichen e Ami Scabar – conta il 75% di persone almeno diplomate tra i 25 e i 64 anni e il 41,8% di laureati o possessori di altri titoli terziari fra i 25 e i 39 anni, dati che la collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto su scala nazionale.

Occupati e nuove imprese

I numeri sono positivi anche se si guarda al tessuto economico-lavorativo: il tasso di occupazione per la fascia dai 20 ai 64 anni tocca il 75,2% (quarta in Italia) ed è da decimo posto, per la bassa incidenza, il 13,9% di giovani fra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano.

Trieste è seconda sul podio anche per la creazione di nuove imprese (5,2 ogni 100 registrate) e per la presenza di imprese straniere (0,2 ogni 100), ma in questo caso si tratta di numeri da contemperare con il 101° posto per l’elevato livello di imprese cessate - 4 ogni 100 registrate – indice forse, più che di uno spirito imprenditoriale accentuato, delle ormai minori capacità di assorbimento di lavoratori dipendenti da parte di un tessuto economico cittadino in cui il comparto servizi – a partire da quelli pubblici e assicurativi - ha avuto sempre un ruolo di primo piano.

Demografia e rischio Covid

Tutto bene, quindi? Relativamente. In una città che dopo la caduta del Muro di Berlino ha ritrovato il proprio retroterra naturale, la spinta a crescere - certificata anche da fondi Pnrr per quasi mezzo miliardo destinati soprattutto allo scalo marittimo - deve fare i conti con la demografia. Che nel caso di Trieste, con 47,3 abitanti dai 65 anni in su per ogni 100 residenti in età attiva (15-64 anni), fotografa una delle città più vecchie d’Italia, scesa per la prima volta dopo oltre un secolo sotto i 200mila residenti.