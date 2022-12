Qualità della vita 2022 in diretta su Sky e web con due ministri, l’indagine sbarca su Tik Tok

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un ecosistema che cresce di anno in anno con nuove iniziative. Sulle pagine del quotidiano, online, ma anche sui social network e in radio. E punta a creare un dibattito che dal giorno della pubblicazione dell’indagine vive nel corso di tutto l’anno. Grazie alla piattaforma Lab 24 che permette di consultare e interagire (anche giocando) con i 90 indicatori della Qualità della vita. Di questa edizione, la 33ª, e delle precedenti.

La Qualità della vita del Sole 24 Ore, che ha debuttato sul quotidiano nel 1990, non è più solo un’indagine a cadenza annuale ma è diventata un format multimediale, di approfondimento e interattivo. Si parte oggi pomeriggio alle 15,30 con un evento pensato, oltre che per raccontare i risultati dell’indagine pubblicati su queste pagine, per commentare come i grandi shock del 2022 – guerra in Ucraina, caro energia e inflazione – hanno inciso e incideranno sul benessere degli italiani e sui divari già radicati nel Paese.

La discussione sarà nutrita da contributi importanti di esperti come Monica Pratesi, vice presidente di Istat, e ministri, tra cui Adolfo Urso, titolare del ministero per le Imprese e il Made in Italy (ex Mise) ed Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. Sempre in giornata la Qualità della vita 2022 sarà protagonista anche su Radio 24 – nei giornali radio, a Effetto Giorno ed Effetto Notte, con alcuni interventi dei sindaci dei capoluoghi delle province che hanno primeggiato nelle classifiche – e sugli account social del Sole 24 Ore dove verranno condivisi non solo i dati 2022 ma anche un backstage esclusivo dell’evento digitale.

L’estensione del format non prevede solo un “allargamento” agli approfondimenti, ma anche un allungamento nel tempo: sul sito del Sole 24 Ore, nella sezione Lab 24, è possibile consultare i dati di questa indagine e delle precedenti edizioni, dalle classifiche di tappa ai singoli indicatori. E sarà possibile farlo sempre, interrogando i dati in modo personalizzato – per esempio confrontando le performance di due province diverse in uno stesso ambito – e, perché no, divertendosi con un quiz per capire qual è la provincia ideale in base alla propria idea di qualità della vita.

Il podio con le province che si sono posizionate nei primi tre posti, le classifiche complete e navigabili, una pagina per ogni provincia per vedere il dettaglio della performance di quest'anno oppure la sua evoluzione negli oltre 30 anni di qualità della vita. Sul sito del Sole 24 Ore ci si può “immergere” nei dati della qualità della vita scegliendo diversi livelli. Dal dettaglio della propria provincia al generale, o viceversa. In termini di design ed esperienza d'uso, è stata mantenuta l'impostazione dell'anno scorso, con una migliore esposizione degli articoli di approfondimento che consentono di leggere le evidenze che arrivano dai dati. Anche la mappa dell'Italia trova un nuovo spazio. Viene proposto all'utente, inoltre, un percorso di gamification, attraverso un quiz che restituisce la classifica personale delle province che più si avvicinano ai gusti del lettore. Oltre alla possibilità di condividere sui social alcune card che sintetizzano un aspetto della propria provincia. Nelle classifiche complete è possibile accedere al set di dati del 2022 e consultare le variazioni rispetto allo storico.