Qualità della vita 2023. Affari e lavoro, Milano resta al comando per innovazione

La vitalità delle imprese

A fronte di un certo cedimento in un paio di maxi-classifiche della Qualità della vita, Milano si conferma padrona indiscussa nel comparto Affari e Lavoro. Com’è già accaduto l’anno scorso, l’area metropolitana lombarda precede Trieste, ottima seconda, ma stavolta lo fa con uno scarto di oltre 60 punti, che costituisce il distacco più consistente ottenuto da una provincia vincitrice di una delle “tappe” del 2023.

Nella top ten c’è una certa stabilità: entrano solo Bolzano, ottava, e Torino, decima, al posto di Venezia e Rimini, che non possono più contare sull’ indicatore dei posti letto nelle strutture ricettive.

Così come per Ricchezza & Consumi, Bologna - vincitrice della scorsa edizione dell’indagine del Sole 24 Ore - ottiene il terzo gradino del podio. Glielo cede Roma, che resta comunque ben piazzata. Il suo sesto posto è dovuto alla presenza nella Top Ten per quattro parametri: è quarta, in particolare, per minore dislivello retributivo di genere.

La vitalità delle imprese

Milano si trova in questo segmento quasi nel 50% dei casi, ottenendo quattro podi: prima per start up innovative e per imprese che fanno e-commerce, terza per nuove iscrizioni e per minore incidenza di infortuni mortali sul lavoro (parametro, quest’ultimo, in cui è preceduta dalle piemontesi Novara e Biella).

Da rilevare il settimo posto per presenza di imprese straniere, un parametro che vede sempre stravincere Prato, “capitale” cinese in Italia se si guarda alla percentuale di residenti. La stessa Prato è la provincia dove si rileva la più bassa differenza di retribuzioni tra uomini e donne, e dove nascono e muoiono più aziende.