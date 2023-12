Qualità della vita 2023. Ambiente e servizi, al top Bergamo e Oristano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bergamo, quinta in classifica generale della Qualità della vita 2023, comanda il gruppo delle province per l’insieme di parametri che costituiscono il capitolo Ambiente e Servizi. Qui sono intervenuti i maggiori cambiamenti rispetto all’anno scorso, con l’inserimento di una serie di indicatori che sono del tutto nuovi oppure comparivano in un’altra parte dell’inchiesta. Ad esempio, l’indice sulla qualità della vita delle donne questa volta si affianca alle stesse rilevazioni specifiche su bambini, giovani e anziani (da cui risultano rispettivamente le affermazioni di Siena, Ravenna e Trento), e registra il primato di Udine.

Il primato inedito di Bergamo

Bergamo precede di poco Oristano, che sa farsi valere per la presenza di farmacie (secondo posto), i bassi consumi energetici, il ricorso a fonti rinnovabili. L’area lombarda vanta un’affermazione assoluta - in fatto di scuole accessibili - non scende quasi mai sotto la metà delle varie graduatorie e prende la spinta giusta, tra l’altro, da due parametri nei quali si valutano la cosiddetta apertura dei Comuni (guardando a social media, app municipali eccetera) e il grado di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Relativamente a queste due voci, Bergamo si piazza sesta e settima.

Nella classifica di tappa finisce ultima Reggio Calabria. Foggia, invece, è sul gradino n. 101: alla fine saranno quattro su sei, i piazzamenti oltre il centesimo posto nelle graduatorie di tappa, e questo le costerà la maglia nera finale.

Si distingue Fermo, che finisce terza, anche grazie al primo posto - in coabitazione con altre - per il fatto che il capoluogo dispone del 100% di illuminazione pubblica sostenibile. Mentre sul versante dell’energia elettrica da fonti alternative, Benevento mette in fila tutta la concorrenza e, su quello dei consumi energetici, è indiscusso il predominio della Sardegna: quattro province ai primi quattro posti.

Il Pnrr

Tra le novità assolute la più importante è quella della mole di progetti legati al Pnrr. Una graduatoria, guidata da Isernia (tra l’altro prima anche per presenza di farmacie), nella quale emergono province medio-piccole, prevalentemente del Sud (con l’eccezione “geografica” di Aosta e del Piemonte, molto ben rappresentati nella top ten).