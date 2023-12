Qualità della vita 2023. Demografia, salute e società: è in Emilia il triangolo del benessere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Rispetto a un anno fa Parma si inserisce subito dopo Bologna, e davanti a Modena, per formare un podio di una sola regione. In un centinaio di chilometri lungo la via Emilia si raggruppa l’eccellenza nella tappa dedicata a Demografia, Salute e Società nella indagine sulla qualità della vita.

Un comparto dove il Settentrione fa passi avanti in top ten, perché a fronte delle uscite di Siena e Perugia entrano Padova (settima) e Bolzano (decima). Un avvicendamento interno alla Lombardia è invece quello che vede Brescia nona e Milano fuori dalle prime dieci. Come per Affari & Lavoro, Roma scende dal terzo al sesto posto, ma si mantiene in testa per gli anni di studio e raggiunge il podio per la quota di laureati: sotto questo aspetto è seconda alla sola Bologna, confermatissima al comando.

Loading...

La Sardegna si segnala in negativo per i piazzamenti peggiori, con Sud Sardegna ultima e Oristano penultima (nonostante queste due aree conquistino i vertici in un nuovo indicatore, distinguendosi per il minore consumo di farmaci contro l'obesità). Ma nelle ultime 10 ci sono anche la bellezza di tre aree del Nord (Rovigo 98ª, Biella 99ª e Belluno 104ª), in una graduatoria riassuntiva meno squilibrata che in altri casi.

Loading...

L’indice della solitudine

La prima meridionale si trova “già” al 12° posto: è Pescara, che fra l’altro fa meglio di tutte per la presenza di medici di medicina generale. Cagliari (19ª, appena davanti a Ragusa) ha il maggior numero di psichiatri rispetto alla popolazione. Anche questo è un parametro nuovo, così come il significativo - e “suggestivo” - indice della solitudine.

La minore quota di persone sole sul totale dei nuclei familiari si registra a Barletta-Andria-Trani, con il 25,8 %, seguita da Napoli e Bari. Solo Prato e Treviso, nelle prime dieci, spezzano il dominio del Sud, mentre Trieste è 107ª e ultima (48,6%), preceduta di poco dalle liguri Genova, Savona e Imperia. E nelle posizioni dalla 100ª alla 102ª troviamo Roma, Milano e Bologna. Treviso ha la migliore speranza di vita alla nascita (oltre 84 anni) e Prato stravince in fatto di percentuale di immigrati regolari. La seguono Parma ( migliore saldo migratorio totale) e Piacenza.