Qualità della vita 2023. Giustizia e sicurezza, Chieti vince per meno cause civili e più rapide

C’è un settore della Qualità della vita, quello dedicato a Giustizia e Sicurezza, nel quale ogni volta saltano completamente le differenze Nord-Centro-Sud e si affermano le province di dimensioni piccole e medie. All’opposto, sono in difficoltà i territori legati alle città più popolose del Paese.

Stavolta questa sofferenza è ancora più accentuata. Una ragione per cominciare parlando della parte bassa della graduatoria di tappa. Da Milano, che perde quattro posizioni e finisce addirittura ultima. Penultima è Napoli, quart’ultima Roma, mentre anche Bologna e Firenze scendono sotto la soglia del 100° posto, dove solo Foggia (103ª, ultima per alta percentuale di riciclaggio e impiego di denaro) e Rimini (105ª) interrompono la sfilata delle aree “metropolitane”. Risalendo - di poco - la classifica, ecco Torino 96ª, Catania 95ª, Genova 86ª, Bari 85ª, Palermo 79ª.

La sicurezza mancata

Resta sicuramente in piedi l’ipotesi che quote più basse di incidenza di alcuni reati nascondano una minore propensione alla denuncia, ma in più di un indicatore i dati sono comunque impietosi. Con l’eccezione di Bari, sia per le rapine sia per i furti con strappo (entrambi parametri che premiano Vibo Valentia) le grandi città e le loro province si collocano tutte oltre la 90ª posizione: nel primo caso si va dal 91° posto di Catania al 107° e ultimo di Milano; nel secondo il capoluogo lombardo è sempre maglia nera, con Napoli penultima e Torino terz’ultima, risalendo fino al 92° posto di Palermo.

Le più virtuose appartengono a una tipologia diversa. Per esempio: Lecco, con pochi reati legati agli stupefacenti, e Treviso, senza grosse preoccupazioni per i delitti informatici. Zone più defilate rispetto a determinati fenomeni.

A vincere questa tappa è Chieti, che in volata “sorprende” Pordenone e Oristano, prime rispettivamente nelle edizioni 2021 e 2022. Quarta è Udine, quinta Belluno. La provincia abruzzese somma alla sostanziale regolarità di risultati medio-buoni un rendimento eccellente in aspetti legati alla giustizia: è seconda - alle spalle di Sondrio - per il modesto tasso di litigiosità e quarta per la scarsa mole di cause pendenti oltre i tre anni.