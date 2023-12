Qualità della vita 2023. Ricchezza e consumi, Monza è prima grazie ad acquisti e immobiliare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Se non cambia l’assetto “geografico” della ricchezza e dei consumi, mutano in parte le protagoniste della classifica di tappa all’interno dell’indagine 2023 della Qualità della vita.

Il Nord domina (sono sue tutte le prime venti della graduatoria, Firenze, 21ª, è la prima di un Centro in cui Roma termina 57ª), mentre il Sud sembra andare anche peggio del solito: nessuna provincia si trova quest’anno nella prima metà della classifica - la migliore, Cagliari, è 58ª - e la fila ininterrotta sul fondo si allunga a 27 territori: dall’81° posto di Lecce al 107° e ultimo di Crotone, che si conferma maglia nera.

L’inflazione

Monza e Brianza sale 13 gradini ed è in vetta, con una grande maggioranza di risultati oltre la media e alcuni piazzamenti in top ten: è terza per spesa delle famiglie in beni di consumo durevoli (graduatoria nella quale Modena è ancora prima), sesta e settima per il valore degli immobili e i tempi brevi nella loro vendita (indicatori con risultati più volte “a specchio”), ottava per bassa inflazione riguardo ai prodotti alimentari (qui si afferma Brescia).

A proposito di inflazione generale, invece, spiccano il tasso annuo limitato delle due lucane, Matera e Potenza (entrambe al 3,4 per cento), e la controprestazione delle quattro liguri: Genova è ultima con il 7,3%, preceduta di poco dalla Spezia, Savona e Imperia.

Nelle prime dieci posizioni c’è un discreto rimescolamento, con l’ingresso, oltre che della capolista, di Aosta (seconda), Modena, Reggio Emilia, Bergamo e Varese. È capeggiato da Bologna (terza, ma in testa fra le grandi aree) il drappello delle superstiti, che comprende anche Parma, Belluno e Brescia. In sostanza, è molto forte la presenza ai vertici della Lombardia e dell’Emilia, che schierano quattro province a testa.