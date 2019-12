Qualità della vita, amarcord 1990-2019: Bolzano sempre ai vertici, in Sicilia occasione sprecata

L’accumularsi, uno dopo l’altro, di indizi di segno negativo raccontano invece l’altra faccia della qualità della vita in Italia: il ritardo del Mezzogiorno, specchio tanto di classi dirigenti locali inadeguate quanto di una politica nazionale che non ha saputo esprimere - quando non se n’è proprio dimenticata - un’intelligente strategia di lungo periodo per ridurre questo divario.

Per 15 volte all’ultimo posto in classifica si è trovata una provincia della Sicilia, la regione delle occasioni mancate, con la risorsa immensa dell’autonomia che, qui, è degenerata in grande spreco, una manifattura mesa a dura prova e una vocazione turistica rimasta in mezzo al guado. E poi la Calabria e la Campania, entrambe per sei volte in coda alla graduatoria, e la Puglia con tre.

30 anni della nostra storia

Edizione dopo edizione, l’indagine sulla Qualità della vita ha cercato di tenere il passo con le impetuose trasformazioni del Paese nell’era dell'euro, della globalizzazione e del web, aggiornando i parametri esaminati.

Anno dopo anno (si veda la timeline che percorre i cambiamenti dell’indagine sul Lab24), di quell’Italia radiografata dal Sole 24 Ore il 1° ottobre del 1990 si sono perse numerose tracce. Tra i primi indicatori della ricerca c’erano un’inflazione ancora a livelli importanti (in media quasi il 6% annuo), gli abbonati Sip, le cabine telefoniche, i tempi medi (piuttosto brevi) per la liquidazione di generose pensioni, quelli per la consegna della posta e la diffusione capillare dei negozi al dettaglio.