Qualità della vita di bambini, giovani e anziani: le carte vincenti di Aosta, Piacenza e Cagliari

Le classifiche mettono in luce le carte vincenti. A distinguersi nei tre indici della Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani, presentati dal Sole 24 Ore al Festival dell’Economia di Trento, sono state rispettivamente le province di Aosta, Piacenza e Cagliari: ognuna di queste province ha “giocato” qualche asso nell'ultimo anno che le ha permesso di salire sul podio.

Tanto che “scoprire” le carte oggi può essere utile per individuare le best practices e conoscere punti di forza, il tutto mentre – con l'attuazione del Pnrr - si stanno programmando grandi investimenti sul territorio nazionale per migliorare la qualità della vita del Paese.

Il primato di Piacenza

Piacenza, in particolare, è arrivata prima nell'indice del benessere per i giovani: entra nella top ten in tre su 12 indicatori (saldo migratorio, aree sportive, età media al parto); scende nella seconda metà della classifica solo in alcune voci, tra cui gli amministratori comunali under 40, l’imprenditoria giovanile e i canoni di locazione (che incidono per il 19,8% sul reddito medio).

Il primato nella classifica del Sole 24 Ore stamattina è stato accolto con soddisfazione nelle stanze del Gotico, il palazzo comunale in piazza Cavalli. «Ci ha fatto molto piacere – afferma il sindaco Patrizia Barbieri, del centrodestra, che il prossimo weekend si giocherà alle urne la rielezione per il secondo mandato - anche perché Piacenza è stato uno dei territori più colpiti dal Covid e abbiamo lavorato molto per i giovani, particolarmente penalizzati dall’emergenza sanitaria. Abbiamo investito molto ad esempio sulle strutture sportive, per riavvicinare i giovani al mondo dello sport e favorire la ripresa delle relazioni. Per lo stesso motivo abbiamo lavorato con il mondo delle associazioni culturali locali».