Qualità della vita nelle città: Europa a tre velocità

Il nord e l’occidente primeggiano, L’est cresce mentre il sud, ancora una vola, arranca. È l’Europa, a tre velocità, raccontata dal Rapporto Ue 2023 sulla qualità della vita delle città. L’indagine, che coinvolge un campione di 71.153 persone in 83 città mette in evidenza il divario tra il nord e sud e mette in evidenza la «svolta» che negli ultimi cinque anni ha caratterizzato gli stati membri dell’Europa dell’est. Dall’analisi emerge la fiducia nei grandi centri ma anche una minore solitudine e più sicurezza in quelli più piccoli. I giovani adulti hanno maggiori probabilità (15%) di sentirsi soli rispetto alle persone di mezza età e agli anziani (rispettivamente 12% e 11%). I servizi possono aiutare: un facile accesso alle strutture culturali e agli spazi verdi è associato a una riduzione della solitudine.

Il divario tra nord e sud

A sottolineare che c’è «ancora un divario tra Nord e Sud con un livello di soddisfazione più basso segnalato al sud» è Elisa Ferreira, commissaria europea per la Coesione e le riforme. «Le comodità e le opportunità non nascono per caso: lo sforzo intelligente da parte delle città europee è fondamentale. E la politica di coesione europea li sostiene, come parte della nostra missione volta a garantire che nessuno spazio venga lasciato indietro». Nel complesso, le principali città dell’Unione europea sono quelle in cui è maggiore il gradimento dei cittadini. In questa classifica, al primo posto si affermano la capitale danese Copenaghen e Groningen nei Paesi Bassi con il 96% delle persone soddisfatte e al terzo Danzica, in Polonia, con una percentuale del 95%.

Nelle città degli stati membri dell’est Europa i cittadini parlano di una crescita della qualità della vita negli ultimi cinque anni con migliori servizi, qualità dell’aria, più sicurezza e lavoro. Si tratta di Białystok (62%), Danzica (60%), e Cluj-Napoca (59%).

Il quadro italiano

All’interno di questo scenario, c’è poi il tassello italiano in cui si ripete in misura minore anche il divario nord e sud, con i dati peggiori, proprio nelle città del Sud. La maglia nera, tra le sei città considerate (Palermo, Napoli, Roma, Bologna, Verona e Torino) va al capoluogo siciliano. A scorrere le varie schede che accompagnano il rapporto si scopre che, giusto per fare un esempio, Palermo è all’ultimo posto, con il 62%, nella percentuale di «persone soddisfatte di vivere nella loro città», peggio di Atene e Istanbul che viaggiano con il 65%. Al primo posto Zurigo con il 97% seguita da Copenhagen con il 96%.

Solo il 3% delle persone intervistate sostiene che la qualità della vita a Roma sia migliorata negli ultimi cinque anni. Dato basso anche a Bologna che porta a casa il terzultimo posto con una percentuale del 13%. Approfondimenti sulla qualità della vita in Italia sono disponibili nell’indagine del Sole 24 Ore giunta alla 34ª edizione.