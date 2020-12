Qualità della vita, ha senso parlarne nell’anno della pandemia?

Le prospettive su cui investire

Ripartire bene richiede, prima di tutto, capire in profondità che cosa è successo, i percorsi interrotti, le tendenze accelerate e le nuove prospettive su cui investire. E tenere sempre presenti le differenze tra i territori italiani, disuguaglianze radicate in decenni di storia nazionale. Perché quei punti di forza o di debolezza non sono stati cancellati dal Covid-19. Anzi, riemergeranno presto come la dotazione naturale - risorsa o handicap - che dal Nord al Sud del Paese inciderà sul rilancio di città, province e regioni.

Spingere in profondità l’indagine sulla qualità della vita ha voluto dire, soprattutto, fare davvero i conti con un anno eccezionalmente difficile. Come? Con tre cambiamenti nella struttura della ricerca.

Cambiamenti nella ricerca

Il primo riguarda l’emergenza sanitaria, con la necessità di misurare la gravità delle ferite. Ad esempio, è stato inserito un indicatore sui contagi in rapporto alla popolazione, “pesato” il doppio rispetto a tutti gli altri parametri della ricerca.

Il secondo mira a coprire l’ampiezza delle ricadute economico-sociali della pandemia e a proporre una rilevazione dei dati in tempo reale. Venticinque dei 90 indicatori utilizzati nell’indagine sono stati scelti proprio per valutare le conseguenze su larga scala del virus. E ben 60 su 90 sono aggiornati al 2020.

Il terzo cambiamento, infine, è lo sguardo rivolto ai nuovi fenomeni che stanno già prendendo forma. Ne sono testimonianza sia il gruppo di 10 indicatori sull’innovazione digitale, sia l’evento in diretta streaming che Il Sole 24 Ore propone oggi pomeriggio: «Il futuro delle città oltre la pandemia». Perché la ripartenza ha bisogno anche di belle esperienze e buone idee.