Qualità della vita, nell’anno del Covid perdono le grandi città turistiche

“Quest'anno ci si è resi conto – ha spiegato sempre al convegno web del Sole 24 Ore Gianni Dominici, direttore del Forum Pa – che gli enti pubblici che avevano avviato processi di trasformazione digitale sono quelli che meglio hanno saputo reagire alla pandemia, offrendo servizi efficienti. Ci sono anche segnali positivi dal Sud”. “E' vero – aggiunge rispondendo a una domanda – che i click day del governo o i bonus dell'Inps sono andati in tilt, ma il problema va oltre: non basta una app se poi non c'è interoperabilità tra sistemi e tra le diverse Pa. Abbiamo in Italia molte singole eccellenze che non fanno sistema, nel pubblico come nel privato”.



La sfida del post-pandemia

Restano comunque tutti i punti di forza delle aree del centro-nord più dinamiche – come emerge dall'indagine – ora la sfida è saper rispondere alle nuove esigenze post-pandemia. Alla domanda di smart working e di digitale che viene da imprese e famiglie, e alla necessità di costruire modelli sostenibili di sviluppo e crescita. “Le città – sostiene Maurizio Carta, professore ordinario di Urbanistica all'Università di Palermo – devono tornare a essere motori di innovazione e sviluppo. Il futuro delle nostre relazioni non può essere confinato negli spazi domestici, e le città devono reinventare spazi e relazioni. Grande attrattività hanno le città e i quartieri dei 15 minuti, dove tutto si può fare a quarto d'ora da casa”.



Dieci nuovi parametri dell'indagine Sole 24 Ore raccontano in particolare l'evoluzione digitale del paese nell'anno del Covid. Firenze è prima nell'indice di trasformazione digitale elaborato dal Forum Pa; Viterbo è in testa per il numero di Spid erogati per mille abitanti; Monza e Brianza per la quota di enti pubblici che si affidano alla piattaforma unica Pago Pa; Genova per edifici coperti dalla banda larga; Milano per la quota di imprese (sul totale) che fanno e-commerce.



Spostandosi al Sud emergono divari, ad esempio nella diffusione dei Pos nei negozi, solo due ogni 100 abitanti a Barletta-Andria-Trabi, contro i 10 a Milano e Rimini.