Qualità della vita, i sindaci chiedono più ascolto su sicurezza e servizi

La classifica conferma Milano all’ottavo posto: «Sta vivendo una trasformazione profonda che da un lato porta contributi al Paese, ma dall’altro implica una serie di problematiche tipiche delle grandi città internazionali. Abbiamo molto da fare sia sul fronte della sicurezza, sia della mobilità e dell’ambiente, sia per la casa».

Ogni territorio ha la propria sfida chiave per il 2024. Ad esempio le riqualificazioni, una priorità per Trento, come spiegato dalla vicesindaca Elisabetta Bozzarelli, e anche per Chieti, che quest’anno ha raggiunto la vetta in «Giustizia e sicurezza»: «Abbiamo investito 60 milioni in progetti per la rigenerazione urbana», ha detto l’assessora all’Ambiente, Chiara Zappalorto.

Il miglioramento (non solo in classifica) è anche l’obiettivo di Vibo Valentia che torna sul tema dell’alleanza necessaria con il governo centrale: «Siamo tra i 12 Comuni che hanno stipulato un patto con il governo per elevare la qualità della vita – ha detto Maria Limardo, sindaca dal 2019 e pronta alla ricandidatura – con investimenti nella sicurezza idrogeologica e nell’edilizia scolastica. La città si sta trasformando globalmente e noi sindaci, come dirigenti, dobbiamo guidare la comunità».

Fare sistema è il mantra anche di Paolo Pilotto, sindaco di Monza (prima in «Ricchezza e consumi»), che ci tiene a condividere le performance con i paesi della provincia: «Il capoluogo non deve prendersi troppo spazio – dice –. Lavorare in rete è fondamentale e cerchiamo di farlo a più livelli: nell’alleanza tra imprese e Comuni, aziende e soggetti della formazione».

