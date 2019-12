Qualità della vita, Treviso è campione di crescita nei 30 anni

Il ritratto delle vincitrici



La provincia di Treviso è salita dalla posizione 43 alla 8 dal 1990 al 2019 nella classifica finale della Qualità della vita del Sole 24 Ore. Nell'arco dei trent'anni il miglior piazzamento è stato l'8° posto, registrato nel 2019. Il peggior risultato, invece, si incontra nel 1993 quando è 70esima.

Sebbene nei trent’anni non sia mai stata podio della classifica finale, Treviso ha più volte occupato una posizione di primo piano nelle sotto-classifiche: al 1° posto in «Ricchezza e consumi» nel 2011; al 2° posto in «Affari e lavoro» e in «Giustizia e sicurezza» nel 2019; al terzo posto in «Affari e lavoro» nel 2005. Passando in rassegna i sottoindicatori che compongono le varie classifiche, Treviso ha totalizzato otto prime posizioni: nel 1997 ha primeggiato per la percentuale di consegna in 24 ore delle lettere in città; nel 2011 è stata in testa per depositi bancari pro capite; nel 2017 è stata prima per acquisizioni di cittadinanza italiana.



La provincia di Bari, prima del Sud, è salita dalla posizione 84 alla 67 dal 1990 al 2019 nella classifica finale. Il miglior piazzamento è stato il 67° posto, registrato proprio nel 2019. Il peggior risultato, invece, si incontra nel 2006 quando è arrivata 101esima. A livello di indicatori Bari ha totalizzato alcuni record: nel 1998 e nel 2002 ha vinto con il più basso indice di mortalità; nel 2017 è stata prima per per la connessione a internet in banda larga. La provincia è entrata nella top ten solo nel 2019 (10° posto) in Demografia e società.

I record della Capitale