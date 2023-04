Quando 15 anni di contributi possono bastare per la pensione di vecchiaia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Avendo ottenuto l'autorizzazione alla contribuzione volontaria con decorrenza dal 1° febbraio1991, è ancora possibile accedere al pensionamento di vecchiaia con 15 anni di contribuzione?

Risposta. In linea generale, si ritiene che, per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago), sia ancora possibile andare in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, purché - come nel caso descritto dal quesito - siano stati autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre1992. Infatti, come precisato dall'Inps al punto 2, lettera b, della circolare 16/2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 503/1992, che ha elevato i requisiti per la pensione di vecchiaia da15 a 20 anni di contributi, il successivo comma 3 ha stabilito che tale elevazione dei requisiti non si applica, tra gli altri, nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) che, anteriormente al 31 dicembre 1992, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al Dpr 1432/1971 e successive modificazioni e integrazioni. Come precisato dall'Inps nella circolare citata, «per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data».

