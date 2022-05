Quando la banca si fa “galleria d’arte”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quando mondi diversi si incontrano possono succedere solo due cose: una collisione, ricca di effetti collaterali, o una fusione che dà vita a un fenomeno tutto nuovo.

Alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) dove è stato lanciato il progetto PopolArte – Art/Revolution, con cui l'istituto di credito pugliese ha trasformato alcune filiali in aree espositive facendo “parlare” le opere d'arte con i visitatori, è successa la seconda cosa. Una magnifica fusione tra mondi diversi.



Come funziona? “Basta avvicinarsi e l'opera, il quadro comincia a parlare. Racconta di sé, dell'autore, di nozioni di storia dell'arte. Il tutto con pillole della durata di novanta secondi. È una iniziativa – spiega Rossella Dituri, responsabile dell'area comunicazione dell'istituto che ha la direzione generale ad Altamura - ideata e sviluppata da Cube una società di comunicazione che noi abbiamo subito portato in banca. Si tratta di un percorso itinerante che ha coinvolto al momento quattro delle nostre filiali, e ne coinvolgerà presto altre due. I risultati fin qui raggiunti in termini di affluenza sono davvero significativi”.

Loading...

Premio “Abi Innovazione 2022”

Un progetto che è stato apprezzato anche in ambito istituzionale come dimostra la menzione speciale assegnatagli dalla giuria del Premio “Abi Innovazione 2022”.“Siamo soddisfatti del riconoscimento – prosegue Dituri – ma ciò che importa è il senso dell'iniziativa. Abbiamo fatto lo start-up del progetto a Chieti dove fin da subito abbiamo coinvolto le scuole. Oltre duemila studenti, in rappresentanza di cento scolaresche, sono entrati a visitare le mostre. Senza contare che abbiamo previsto anche delle aperture straordinarie nel fine settimana che hanno consentito a tante famiglie di entrare in banca e visitare la mostra parlate”.

L'idea del progetto PopolArte è nata nel 2018 da una intuizione del presidente della Bppb, Leonardo Patroni Griffi, che ha voluto che l'arte entrasse in banca promuovendo opere di artisti internazionali e locali per promuovere la cultura e stimolare l'attenzione e la curiosità nel visitatore, che poteva essere un cliente, un dipendente o un fornitore. Questo lavoro ha rafforzato la relazione con i nostri stakeholder.Il prossimo passo? “Saremo presenti all'iniziativa “Xperience – La tecnologia incontra l'arte” promossa dalla Fondazione per l'Innovazione Cotec. Qui, dove insieme a Intesa siamo l'unica banca presente, parleremo della nostra iniziativa in un contesto promosso per comunicare e promuovere la cultura attraverso l'uso innovativo della tecnologia con la finalità di avvicinare il patrimonio artistico al pubblico”.