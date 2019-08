Quando la bellezza arriva dall’acqua

Distillati di bellezza sono le Acque Idratanti Profumate Arangara, da coltivazione biologica, per il corpo e i capelli, con diverse profumazioni, perfette per idratare e come doposole. Ultimamente hanno guadagnato sempre più spazio nella beauty routine le face mist, nate in Korea, acque idratanti spray da nebulizzare sul viso per rivitalizzare la pelle in un solo gesto.

Molte le novità: Susanne Kaufmann ha appena lanciato la Rose Water Mist all'acqua di rosa, ricca di antiossidanti e preziose vitamine. Galénic Aqua Urban Spray difesa inquinamento, oltre a proteggere la pelle dalle polveri sottili, rinfresca e fissa il make up. È, invece, un'acqua spray antiossidante ed energizzante, l'Eau Cellulaire Brume dell'Institut Esthederm che agisce in perfetta osmosi con le cellule della pelle. La maison Dior ha appena lanciato Hydra Life Fresh Reviver Sorbet Water Mist in grado di stimolare l'idratazione cutanea e dare una radiosità naturale al viso.

L'acqua micellare, invece, viene usata per eliminare le impurità, in modo delicato, come il make up e lo smog, e può essere utilizzata come struccante e idratante. Tra le novità l'Acqua Micellare Sensitive di Acqua alle Rose che strucca e deterge viso&occhi in un solo gesto: le micelle inglobano e asportano trucco e impurità senza alterare l'equilibrio della pelle e Dear Dahlia Skin Conditioning Micellar Water, made in Korea, a base d'ingredienti naturali, che deterge e idrata la pelle lasciandola fresca e luminosa.



Il potere delle tisane

Spesso non si riesce a bere la giusta quantità d'acqua, allora si può ricorre alle tisane, dai molteplici effetti e dal gusto piacevole. «I benefici di consumare giornalmente una o più tazze di tisana sono visibili fin dall'inizio - dice Di Russo -. Le tisane drenanti sono quelle che danno subito dei risultati. Le erbe da scegliere sono: la vite rossa, protegge i vasi sanguigni rinforzando anche il tessuto connettivale; l'equiseto, ha un alto potere remineralizzante oltre che un'azione molto efficace per eliminare i liquidi in eccesso; il finocchio e la betulla dall'azione diuretica e disintossicante. La tisana di foglie di salvia, invece, contrasta la sudorazione eccessiva, dà tono e disseta».

In commercio si trovano tisane pronte all'uso dall'azione drenante, come Dren Smart Infusion di Dermophisiologique, un integratore a infusione con finocchio e bacche di Sambuco e la Tisana Bio Drenante dell'Erboristeria Magentina con betulla, ananas e spirea. Oppure bustine da sciogliere in acqua come Kcalory Drena di Matt al gusto di ananas, arricchito con caffeina per contrastare la cellulite.