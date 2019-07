Quando Borrelli spiegava perché tenere in carcere politici e manager Il 15 luglio 1993 il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli risponde alla lettera ricevuta 10 giorni prima da Giovanni Maria Flick. Lo scambio epistolare sarà poi pubblicato nel volume “Lettera a un procuratore della Repubblica” (Il Sole 24 Ore Libri)

Il 15 luglio 1993 il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli risponde alla lettera ricevuta 10 giorni prima da Giovanni Maria Flick. Lo scambio epistolare sarà poi pubblicato nel volume “Lettera a un procuratore della Repubblica” (Il Sole 24 Ore Libri). Lo stralcio della risposta di Borrelli si riferisce in particolare ad alcuni punti della lettera di Flick: «Ho cominciato a pormi qualche domanda sulla tenuta di alcuni princìpi costituzionali nel metodo di Mani pulite (pur senza volere o potere entrare in episodi specifici): dal principio di eguaglianza a quello della riserva di legge; dal diritto di difesa ai limiti della custodia cautelare; dalla ripartizione di competenza fra i giudici e i pubblici ministeri al ruolo di entrambi nel sistema costituzionale (...) Non mi risponda (La prego) che il Codice consente ciò che si sta facendo: questo Codice (...) consente di fare tutto e il contrario di tutto. Basterebbe pensare al fatto che, in pratica, i processi di Tangentopoli si esauriscono nella fase delle indagini preliminari, in termini cioè esattamente opposti a quanto il codice avrebbe voluto in teoria». Ecco la risposta di Borrelli.

È vero che il rapporto tra indagini preliminari e giudizio, nei procedimenti milanesi per i fatti di corruzione, si è sbilanciato a favore delle prime; ed è vero che la macchina giudiziaria milanese, nonostante che oltre ducento posizioni siano state spedite dal pubblico ministero ai giudici, per più ragioni, tra cui insufficienze croniche e conosciute da sempre, stenta a produrre sentenze. Questo è obiettivamete deplorevole, ora come sempre; ma, dal momento che nel novanta per cento e più dei casi ci troviamo di fronte a confessioni incondizionate, riscontrate e note, ferma l’imprescindibilità del giudizio sul piano delle responsabilità individuali, non è un po’ farisaico fingere che per prendere politicamente atto della sconvolgente realtà emersa si debbano attendere le sentenze?

È vero che le superprocure non possono istituirsi per interpretazione giurisprudenziale, e che occorre rispettare il principio del giudice naturale. Ora, nel groviglio quasi inestricabile dei collegamenti tra episodi e tra personaggi della Tangentopoli nazionale, visti alla luce dei criteri di connessione introdotti nel 1991, il mio ufficio ha proposto alcuni protocolli d’intesa provvisoria, a valere per la fase delle indagini e ovviamente non vincolanti per i giudici, con riserva di rivalutazione delle situazioni al termine. La stragrande maggioranza degli altri uffici li ha accettati, con vantaggio per la stabilità e la continuità dei vari filoni investigativi altrimenti esposti a continui trasferimenti, secondo l’evolvere delle aquisizioni. Dov’è l’insulto al giudice naturale?

Vengo alla libertà personale. Il parametro normativo, la cui applicazione ha dato e dà luogo alle più aspre e velenose proteste da parte di coloro che chiami gli avversari (e che, contrariamente a quanto dici, sono nettissima minoranza rispetto ai laudatores), è quello che contempla il caso in cui, per specifiche modalità e circostanze del fatto, e per la personalità dell’imputato, vi sia il concreto pericolo che questi commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Tu stesso hai parlato di un sistema di prelievo improprio di ricchezza a beneficio di organizzazioni politiche o a beneficio personale, e il sistema era radicato fortemente e da lungo tempo nella realtà del paese; né le occasionali repressioni e gli isolati scandali venuti alla luce nel passato avevano mai inciso nella dimensione del fenomeno, semmai aggravatasi con gli anni.