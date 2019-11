Quando la Bundesbank dominava l’Europa: lo choc della riunificazione monetaria tedesca

Ma non bastava: per via di un marcato incremento della spesa pubblica connesso con lo sforzo di riunificazione, anche la crescita del Pil tedesco sperimentava una fiammata improvvisa, arrivando ad un 7% tendenziale annuo nel gennaio del 1991. L'Italia nello stesso periodo lottava per non rimanere impantanata nella recessione, mentre il resto d'Europa arrancava.

Nel 1990-1992 si creò dunque una divergenza netta nei cicli macroeconomici delle economie di Italia (e resto dell'Ue) vs Germania, che si rifletté in un aumento del tasso di interesse reale (al netto dell'inflazione) di oltre 200 punti base nel periodo 1990-1992 (Figura 2)

TASSI DI INTERESSE REALI IN ITALIA E GERMANIA Dati 1987 / 1994 (Fonte: Banche centrali)

In sintesi, la riunificazione monetaria tedesca ed il disallineamento dei cicli economici di Germania e resto dell'Ue generarono una situazione sfavorevole per l'economia italiana. Infatti, la politica monetaria era sostanzialmente “con le mani legate” per via dell'obiettivo di mantenimento del livello del tasso di cambio che era confliggente con quello di sostegno all'economia.

La politica fiscale era inoltre restrittiva, con la finalità di sostenere la fiducia nella stabilità del cambio. È la teoria della casa in ordine che poi venne traslata nei limiti di Maastricht su deficit (%) e debito pubblico (>60%): se in regime di cambi fissi la politica monetaria è bloccata allora avrò bisogno della politica fiscale solo in tempi di vera crisi; pertanto era necessario tenere i conti in ordine da subito. Tuttavia questo mix di politiche restrittive depresse il tasso di crescita del Pil.

Le nubi sulla stabilità dello Sme si addensarono: il differenziale tra i tassi di interesse obiettivo di Banca d'Italia (l'allora Tasso Ufficiale di Sconto) e della Bundesbank si ridusse progressivamente: ciò si tradusse automaticamente in una pressione crescente al riallineamento del tasso di cambio Lira/Marco. Non potendo intervenire sui tassi di interesse, la Banca d'Italia aumentò il livello di sostegno al cambio attraverso l'utilizzo delle riserve valutarie in operazioni di mercato aperto. Dai dati, si nota come a partire da settembre 1990 le riserve in valuta cominciano a ridursi; il grosso del calo avverrà comunque nel corso del 1992 (cfr. Figura 3).