Quando il capitalismo diventa una religione e il lavoro pretende tutto

Appartenere, infatti, significa non solo “sentirsi parte” di una realtà che ci trascende come singoli, ma anche trovarci in una condizione di soggezione che vede limitata la nostra autonomia, la libertà e lo spazio delle opportunità di scelta. L'appartenenza a qualcuno o a qualcosa si gioca in un equilibrio sottile tra la valorizzazione dell'unicità individuale e l'appiattimento verso una identità collettiva; tra la generazione di senso comunitario e l'annientamento della differenza che genera la nostra identità. Per questo è indispensabile e urgente domandarsi quanto la mission(e) di un'organizzazione vada in una direzione o nell'altra. Promuove la creazione di significato per il singolo lavoratore o spinge all'omologazione funzionale alle scelte dell'organizzazione stessa?

Il valore dell’autenticità



In questa polarità si gioca il senso profondo dell'agire manageriale e se, da una parte, questo dipende dalla sensibilità e dalle capacità del singolo, dall'altra, si può solamente leggere nel contesto più ampio della cultura economica più diffusa. Tagliare il nodo gordiano che caratterizza questo dualismo, organizzazione per organizzazione, è tanto più urgente, quanto il valore dell'autenticità è diventato un bene scarso e, quindi, prezioso, per lavoratori e consumatori.

Autenticità, in questo contesto, indica essenzialmente la non-strumentalità di certi comportamenti. Un rapporto autentico con lavoratori e clienti è un rapporto nel quale l'impresa sceglie di essere responsabile per ragioni che hanno valore intrinseco e non per ottenerne un vantaggio diretto o indiretto in termini di maggiori profitti. Questo non significa pretendere dalle imprese un atteggiamento umanitario, significa solo chiedere che le vere ragioni dell'agire siano trasparenti ed evidenti. In ciò sta il significato più immediato della “responsabilità” e cioè la capacità di dare risposte sincere e credibili. O ce l'hai o non ce l'hai. Fingere è la cosa peggiore. Al di là dei pochi casi isolati, di imprese capaci di costruire un rapporto realmente generativo di senso per i propri dipendenti, il quadro generale sembra piuttosto sconfortante. L'evoluzione attuale sembra indicare una strada che porta ad un'accezione di “appartenenza” che vira verso l'esclusività e la spersonalizzazione, la sacralizzazione di ciò che sacro non è, e, quindi, per dirla con Paul Tillich, verso un rapporto “assolutizzato”.

Se il capitalismo diventa una religione



Torna utile, a questo punto, riprendere la riflessione di Benjamin e Bruni sulla dimensione idolatrica del capitalismo contemporaneo. Come ogni religione anche il capitalismo richiede un'adesione incondizionata ed una sottomissione di tutte le diverse sfere dell'esistenza personale ai codici comportamentali della comunità di riferimento. Ed è questo uno dei tratti più nuovi ed allarmanti del neo-managerialismo contemporaneo, se confrontato con le forme precedenti che regolavano le strutture gerarchiche nelle organizzazioni e il lavoro subordinato.

Il linguaggio del lavoro diventa quello della famiglia, degli amici, delle relazioni sociali informali, senza rinunciare, naturalmente, in fondo, in nessun modo, alla dimensione contrattuale e formale della relazione. Così, in questa nuova cornice, il lavoro sfuma nell'amicizia e diventa esigente come questa. L'impresa diventa la famiglia, e così, come a questa ci si sente legati intimamente, allo stesso modo l'impresa non si fa scrupolo ad esigere un legame ugualmente radicale, a chiedere, non di rado, tutto. La (con)fusione degli ambiti di vita e di lavoro genera nuove domande e nuovi obblighi da parte del lavoratore, eppure, fatto curioso, nessuna responsabilità da parte dell'impresa che si vede acquisire, come per legge naturale, solo nuovi diritti. In questo clima quasi-religioso si sviluppano riti e retoriche nuove, liturgie avvolgenti, promesse totalizzanti.