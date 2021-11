In casa e sulla pelle: quando il design incontra la bellezza e la cura di sé

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Fino all'altro ieri, il tatto è stato il grande emarginato nella gerarchia sensoriale contemporanea. La società social, chiamiamola così, ha conferito alla vista un primato pressoché assoluto, mentre le esperienze tattili sono state date un po' troppo per scontate. L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid e il conseguente, famigerato, distanziamento sociale, hanno dato il colpo di grazia a una tendenza che era già in atto da anni.

Al tempo stesso, però, le interdizioni da contatto ci hanno portato a sperimentare cosa significhi, davvero, vivere senza alternative nel mondo delle immagini digitali, sfiorando esclusivamente i nostri, liscissimi, dispositivi. A qualcuno sarà pure capitato di osservare una persona anziana che, messa nella condizione di comunicare con un suo caro attraverso Skype, Zoom o WhatsApp, non ha resistito all'impulso di sfiorare con l'indice l'immagine apparsa sullo schermo. Bene, questo uso affettivo, caldo e ingenuo del touch screen è antifunzionale quanto commovente, e forse negli ultimi due anni la smania irresistibile di accarezzare le immagini, dietro cui si celano persone e corpi, ci ha contagiati un po' tutti.

Svuotatasche Toupy, con piano girevole in travertino tornito a mano, struttura in metallo laccato nero, sospesa a soffitto, MADEMOISELLE JO (1.160 €).

Il tatto, si dice, è il più indomabile dei sensi, non per niente nelle sale di un qualsiasi museo le regole impongono, giustamente, di non toccare le opere esposte, ma non è detto che la spinta a farlo sia necessariamente vandalica, al contrario: è quel desiderio, insopprimibile, di esplorare le cose con le dita, non solo attraverso il filtro visivo. Nel recente passato ci siamo rapportati agli altri, e perfino ad alcune superfici potenzialmente infettanti come fossero opere d'arte inviolabili. Bardati, mascherati e distanziati, abbiamo vissuto questa interminabile gita al museo della vita quotidiana, sempre a un passo dall'essere redarguiti dal guardasala di turno, col terrore che scattasse un qualche allarme atto a smascherare il nostro desiderio, illecito e proibito, di toccare. Toccare non per credere, ma per fare esperienza di qualcosa, dunque toccare per conoscere. E si sa che l'illecito e il proibito sono magneti piuttosto forti.

Da tempo combatto una piccola, spero non inutile, battaglia per la riabilitazione del tatto, ma anche dell'udito e dell'olfatto, come strumenti conoscitivi perché penso che la dittatura delle immagini mortifichi una sfera importante delle nostre facoltà intellettive, prima ancora che affettive e psicologiche. Ora, chi scrive non è una persona, come si dice, fisica, anzi, ed è ovvio che l'esperienza visiva o, se vogliamo, virtuale non è affatto disincarnata, è un dato di realtà alla pari degli altri, ma qualora, come è successo, diventi l'unica esperienza possibile, l'unica praticabile, allora avvertiamo inevitabilmente la mancanza del resto come una forma di menomazione. E così finisce che desideriamo non solo sfiorare, ma toccare roba solida, ruvida, che abbia volume e una consistenza tale da ancorarci a quella vita che altrimenti sentiamo scivolare via.

Scultura MA House, design Kengo Kuma, in travertino, quarto progetto della collezione The Village, SALVATORI (540 €).

Le immagini, sempre loro, che vediamo in queste pagine sembrerebbero confermare una rinnovata voglia di materia, di spessore. Riappare il travertino, il metallo, la pietra naturale e il gres per gli oggetti e le superfici. In questo contesto pezzi di design ed elementi d'arredo sono stati, per niente a caso, affiancati alle creme beauty, anch'esse all'insegna della densità. La texture pesante, un tempo bandita, è oggi la più desiderabile, come se il nostro viso, corpo, avessero bisogno di una consueta ristrutturazione profonda e notturna, certo, ma conta anche il gesto che aggiunge e stende materia sulla pelle, come se ne volessimo plasmare un'altra sulla nostra. L'intramontabile maschera, sì, ma elastica e scultorea. Il punto forse è proprio questo: la prassi curativa è anche cosmetica e non viceversa, mira alla metamorfosi dell'immagine in superficie, il cui scopo non è solo l'effetto visivo, ma l'esperienza tattile. Chiunque segua, con un minimo di interesse, l'evolversi della comunicazione in ambito beauty, avrà notato come le varie, più o meno celebri, influencer da un po' di tempo a questa parte puntino su un effetto naturale, apparentemente nudo e crudo. Il gusto, spesso molto esibito, con cui si spalmano questi unguenti, oli, creme e balsami è la spia di una nuova fonte di piacere: toccarsi, riplasmarsi, scolpirsi, sentirsi vivi. Alla fine non si sente alcun desiderio di coprire la preparazione della superficie, è di per sé make-up. A volte, lo ammetto, questi visi rigenerati, anche quando sono ritoccati non fa differenza, mi danno l'impressione di essere pronti per essere mangiati, hanno qualcosa di alimentare. Dunque circola una vera e propria fame di materia che non è da sottovalutare.