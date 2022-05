Quando la disuguaglianza distrugge la cooperazione

Edward Buckley e Rachel Croson, per esempio, pongono l'accento sul tema dell'avversione alla disuguaglianza. L'idea di fondo è quella secondo cui chi ha una dotazione più alta tende a voler ridurre la disuguaglianza rispetto a chi ha di meno e quindi, in media, contribuisce maggiormente alla produzione del bene pubblico. Buckley e Croson testano questa ipotesi in un public good game ripetuto nel quale i partecipanti sono divisi in gruppi da quattro in cui due soggetti ricevono una dotazione pari a 50 punti sperimentali e gli altri due, invece, ricevono 25 punti (i punti verranno poi trasformati in denaro contante alla fine dell'esperimento).

Quale sarà l'effetto di questa eterogeneità nei redditi iniziali sulla disponibilità a fare la propria parte? I dati sembrano mostrare che l'ammontare investito nel bene pubblico da ogni individuo non differisce in relazione al reddito iniziale. I più “ricchi”, in altri termini, contribuiscono con percentuali minori, rispetto ai più “poveri” (“Income and wealth heterogeneity in the voluntary provision of linear public goods”. Journal of Public Economics 90, pp. 935–55, 2006).

In un esperimento simile, Claudia Keser, Andreas Markstädter, Martin Schmidt e Cornelius Schnitzler considerano tre trattamenti differenti. In un primo caso (trattamento “Simmetrico”), tutti i membri del gruppo partono con lo stesso trattamento di 15 punti. Il secondo trattamento, invece, (trattamento “Asimmetrico debole”), prevede una distribuzione diseguale delle dotazioni iniziali: 10, 15, 15 e 20 punti, per i quattro giocatori. L'ultimo trattamento (“Asimmetrico forte”), prevede una distribuzione delle dotazioni iniziali ancora più sbilanciata: 8 punti per tre dei membri del gruppo e 36 per il quarto.

È importante notare che in ciascun trattamento la somma totale delle dotazioni iniziali è la stessa. Questo vuol dire che, potenzialmente, ogni gruppo potrebbe produrre esattamente lo stesso ammontare di bene pubblico. I dati ricavati dall'esperimento di Keser e soci danno indicazioni interessanti: nel trattamento “Asimmetrico debole” i soggetti contribuiscono in maniera simile alle contribuzioni osservate nel trattamento “Simmetrico”, mentre nel trattamento “Asimmetrico forte” le cose cambiano e i soggetti tendono a contribuire globalmente di meno.

Questo effetto dipende principalmente dal comportamento del membro più ricco del gruppo, quello con la dotazione di 36 punti, che, infatti, contribuisce, rispetto agli altri tre membri del gruppo, per una percentuale molto inferiore del suo reddito iniziale (“Rich man and Lazarus: asymmetric endowments in public-goods experiments”. CIREANO Working paper 2013s-32, 2013).