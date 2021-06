Quando la “diversità” diventa un bene pubblico

5' di lettura

Quando ripensiamo agli errori, agli sbagli che abbiamo commesso nella nostra vita, alle loro conseguenze, a come sono andate le cose e a come sarebbero potute andare se non fossimo inciampati in quell'ostacolo inatteso e imprevisto e, magari, proviamo anche ad interrogarci sulle cause che li hanno determinati quegli errori, capita, di solito, di trovarsi impegnati in un soliloquio. In un dialogo tra noi e il mondo. Un dialogo nel quale la nostra mente interagisce con l'ambiente fisico esterno.

Questi errori, i nostri errori ci appaiono, primariamente, come una faccenda individuale che attiene alla nostra personale relazione con il mondo. Eppure, spesso, molto spesso, l'errore ha, invece, una fortissima dimensione sociale. Non foss'altro che per quanto ciascuno di noi è “persona in relazione” e non solo individuo isolato e indipendente dagli altri. Questa interdipendenza, naturalmente, ci influenza sia nel bene che nel male. Molte volte i nostri errori dipendono direttamente da ciò che pensiamo, dalle credenze che ci siamo formati e dalle opinioni che sviluppiamo e tutti questi elementi attengono, spesso molto più di quanto siamo disposti ad ammettere, a ciò che pensano gli altri.

Vantaggi e rischi del conformismo

Tendenzialmente siamo portati a vedere le cose così come le vedono coloro che ci circondano e, in linea di massima, questo è un gran vantaggio perché una certa dose di conformismo protegge le comunità dalla disgregazione, facilita il rispetto delle norme sociali, induce comportamenti cooperativi ed è psicologicamente rassicurante. Come ci ricorda il giurista di Harvard Cass Sunstein «questo genere di conformismo non è né stupido né insensato [perché] le decisioni che prendono gli altri trasmettono informazioni su ciò che realmente dovrebbe essere fatto» (“Why Societies Need Dissent”, Harvard University Press, 2005”).

È anche vero però che se una certa dose di conformismo aiuta, una dose eccessiva rischia di soffocarci. E il rischio che l'aria inizi pericolosamente a scarseggiare a seguito di comportamenti e pensieri eccessivamente omologati è tanto maggiore quanto più è subdolo il meccanismo attraverso il quale tale rischio si manifesta. L'omologazione ci fa sentire bene, ci fa sentire accolti e compresi da tutti coloro che la pensano come noi e, quindi, ci fa sentire nel giusto.

I social hanno reso evidente ed amplificato enormemente questi fenomeni di raggruppamento assortativo attraverso la creazione di infinite “camere ad eco” dove diciamo e ci sentiamo dire solo le cose che già pensiamo e già crediamo. Se da una parte questo fenomeno è emotivamente e psicologicamente rassicurante, allo stesso tempo, determina un impoverimento dei punti di vista e questo, a sua volta, può contribuire a creare un ambiente ideologicamente saturo, tossico, incline all'errore.