Quando è il monumento a far salire il prezzo della camera

Qualunque sia la motivazione che muove i turisti di tutto il mondo a viaggiare, è praticamente inevitabile inserire tra i luoghi da visitare il monumento principale della destinazione prescelta. Sulla base di questo principio si è mossa la società Slingo per capire, attraverso una ricerca sul campo, quale sia il costo medio di un pernottamento in una camera d’albergo vicino a ciascun monumento e quale il costo del biglietto d’ingresso per un adulto.

La classifica dei prezzi

Da qui ha preso spunto per stilare la classifica dei monumenti più costosi al mondo da visitare e di quelli più economici. «Per quanto riguarda l'elenco dei monumenti – spiega Slingo – ci siamo basati su quelli riportati dal sito List Challenges, eliminando quelli per i quali le informazioni non erano disponibili.

I prezzi d’ingresso di ciascun punto di interesse sono stati ricavati dal relativo sito web ufficiale e, in caso di differenze di prezzo, abbiamo utilizzato la tariffa diurna valida per adulti stranieri senza guida. Il costo medio del pernottamento riguarda invece il prezzo di una camera doppia in ogni punto di riferimento o nella città più vicina disponibile, ed è stato ricavato dalla media delle quote presenti sul motore di ricerca di viaggio Kayak».

Torre Eiffel

In Francia l’attrazione più costosa

Secondo l'analisi di Slingo, la Torre Eiffel a Parigi è il monumento più costoso da visitare: il biglietto d’ingresso con l'uso dell'ascensore costa 26,80 euro. Sebbene il prezzo del biglietto per la Torre Eiffel sia più oneroso rispetto alla maggior parte dei monumenti della lista, in realtà è il costo del soggiorno in hotel a Parigi ad incidere particolarmente, con un costo medio di 423,74 euro per un pernottamento in camera doppia.

Reggia di Versailles

Un altro sito francese conquista la seconda posizione tra le attrazioni più care: si tratta della Reggia di Versailles, nota per la sua ricca storia e per essere un simbolo iconico dell’architettura del XVII secolo. Il biglietto d’ingresso costa 20 euro per un adulto, circa 6 euro in meno rispetto a un biglietto per visitare la Torre Eiffel, ma con lo stesso costo di soggiorno in una camera d’albergo a Parigi. La Statua della Libertà, il simbolo più iconico di New York, conclude la top 3 dei monumenti più costosi, con un biglietto di 22,20 euro e un prezzo medio di 412 euro per una notte in un albergo locale, il che porta il costo totale della visita a 434,20 euro.