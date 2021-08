Quando i festivaletterari non fanno salotto

5' di lettura

D'estate si sono moltiplicati i pulpiti e le conseguenti platee en plein air, ma non tutti i festival letterari si sono ridotti a un approccio salottiero né alla spettacolarizzazione della parola. D'altronde, ribaltando l'epitaffio di Manganelli in Concupiscenza libraria (Adelphi, 2020), dalla letteratura ci si deve aspettare una rissa continua con la realtà, un atteggiamento ribelle e rancoroso nei confronti del proprio tempo, non l'arrendevolezza del solito sensazionalismo.

Un momento di confronto fondamentale è stato accolto dal Taormina Book Festival (17-21 giugno) che ha dato spazio al Manifesto dei patti per la lettura. Prima delle Legge n. 15 del 13 febbraio 2020 il modello generale dei patti in questione era stato disegnato con precisione dal Centro per il libro e la lettura del Mibact e, successivamente, applicato ai singoli territori. Dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, però, il processo è stato invertito: è nato così un percorso insieme alle realtà che operano quotidianamente per raccogliere i bisogni e le criticità dei luoghi dove sono radicate.

Poesiaeuropa, Isola Polvese

Taobuk

L'undicesima edizione di Taobuk ha dominato il calendario delle manifestazioni dedicate ai libri poiché è riuscita a mettere al centro le politiche inclusive. I patti sono percorsi di attivismo civico e partecipazione che nascono dal basso in costante mutamento. L'obiettivo della loro fondazione rimane promuovere la lettura ovunque, costruendo nuove reti, sinergie e collaborazioni tra istituzioni, scuole, associazioni e librerie. La parola chiave è alleanza per ripristinare coesione e fiducia sociale, contro i fenomeni di marginalizzazione.

A rimarcarlo, ad esempio, è stata l'esperienza dei ragazzi di Lamezia Terme, in Calabria, una delle regioni con la percentuale più bassa di lettori in Italia; gli iscritti al Servizio Civile del 2018/19 si sono trasformati in fautori diretti del patto locale. «Leggere è sempre un atto di evasione, inteso come un uscire da sé», ha affermato Elena Loewenthal nel corso di un seminario di Book Tales; infatti svariati festival hanno fornito alle località di appartenenza una visibilità al di fuori dei loro stessi confini. Ma uscire da sé non significa dimenticarsi di sé, della propria identità, ma andare alla ricerca di stimoli ulteriori. Passare dall'occasione di un evento riuscito bene ad abituare una comunità alla lettura non è scontato, tanto meno immediato. L'evento funziona da propulsore di buone pratiche, dapprima diventando aggregatore di competenze e valorizzando quelle preesistenti, sebbene ancora dormienti, poi coinvolgendo tutti gli interlocutori possibili.

Preservare la bibliodiversità

I patti per la lettura, come dimostrato dalla Rassegna della Microeditoria di Chiari (26-27 giugno) e dall'Elba Book Festival (20-21 luglio), una scaturita al confine tra due province e l'altro confinato su un'isola, hanno permesso di superare barriere fisiche e mentali a tratti insormontabili per migliorare le vedute della collettività.