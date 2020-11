Quando il «genitore di fatto» paga per i danni dei figli

Leggi anche I genitori devono controllare smartphone e pc dei figli adolescenti

Non è la prima volta che la giurisprudenza sposta indietro la capacità di intendere e di volere dei figli minorenni. La soglia dei 14 anni fissata, salvo prova contraria, per l’imputabilità penale del minorenne, non vale per la responsabilità civile dove non esiste un limite di età fissato per legge, di conseguenza l’attuale emancipazione sociale fa sì che i figli siano considerati capaci di intendere e di volere anche prima dei 14 anni, come precisato dai giudici.

Nel caso di specie, quindi, a rispondere dei fatti commessi dal figlio è stata soltanto la madre. A nulla è valso il tentativo di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto, compreso presentarsi ai colloqui scolastici.

Per i giudici non basta andare a parlare con gli insegnanti del figlio minorenne per escludere la responsabilità della madre per il fatto illecito commesso. Il ragazzo infatti non si era integrato, non si impegnava nello studio e manifestava costanti segnali di insofferenza.

La «culpa in educando»

Per i giudici è onere dei genitori impartire un’educazione adeguata al carattere dei figli in modo da impedire che diventino pericolosi per sé e per gli altri. Quello che si richiede non è una ininterrotta presenza fisica accanto ai figli minorenni, che coinciderebbe con un costante obbligo di sorveglianza, ma un controllo sull’educazione impartita che consenta al figlio di avere un rapporto equilibrato con i coetanei. Un onere dettato dall’articolo 2048 del Codice civile che consentirebbe la prova liberatoria dei genitori soltanto quando possano dimostrare di «non aver potuto impedire l’evento».

Negli anni i giudici hanno ridimensionato molto la possibilità dei genitori di liberarsi dalla responsabilità per i fatti illeciti commessi dai figli, limitandola a casi isolati di condotte accidentali o di difesa a fatti illeciti altrui.