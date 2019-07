Quando i genitori non leggono Contrariamente alla vulgata, i dati Istat segnalano che la quota più alta di lettori si riscontra tra i ragazzi di 11-14 anni di Marco Bollettino

Ogni anno, in contemporanea al solito anticiclone africano o forse, più probabilmente, in risposta alla pubblicazione del rapporto sui risultati dei test Invalsi, i giornali si riempiono dei soliti editoriali di denuncia della decadenza dei giovani e di proposte di restaurazione della scuola ai fasti di un'età dell'oro che non c'è mai stata.

L'ultimo in ordine di tempo, scritto dallo psicoanalista, saggista e accademico Massimo Recalcati, inizia in questo modo:

«Non erano necessari i risultati degli ultimi Invalsi per constatare lo stato di declino del livello di apprendimento dei nostri figli. Gli insegnanti se ne lamentano ormai da tempo: non leggono, non studiano, non partecipano, non ascoltano più. I nostri figli fanno fatica a disciplinarsi nella lenta e rigorosa applicazione allo studio. Preferiscono i pensieri twitter, la cultura dei social, lo zapping continuo, la connessione perpetua, lo scivolamento rapido da una informazione all'altra, da un'immagine all'altra. (...) Poco tempo fa si impugnava la giusta causa della difesa della storia come disciplina imprescindibile per comprendere il nostro tempo e allenare il pensiero critico.»



La soluzione proposta dall'autore è molto semplice: tornare al passato, alla lezione frontale in cui il maestro parla e gli alunni apprendono, perché «è solo la testimonianza dell'insegnante e della sua parola che può accendere o spegnare il desiderio di sapere negli allievi.»

Ma torniamo alla descrizione iniziale. Sono proprio “i nostri figli” quelli descritti da Recalcati?



I nostri figli non leggono?

Ogni anno, a fine dicembre, l'Istat pubblica un rapporto sulla lettura di libri in Italia. L'ultima pubblicazione risale al 27 dicembre 2018 e si riferisce ai dati del 2017:

«La quota più alta di lettori si riscontra tra i ragazzi di 11-14 anni. Il 12,7% è un lettore “forte”, ossia legge almeno un libro al mese. Tra i lettori “forti” anche le persone da 55 anni in su, che mostrano le percentuali maggiori: 16,5% tra i 55 e i 64 anni e 17,4% tra gli over65.

L'abitudine alla lettura si acquisisce in famiglia. Tra i ragazzi di 11-14 anni legge l'80% di chi ha madre e padre lettori e solo il 39,8% di coloro che hanno entrambi i genitori non lettori.»



Lettura di libri per classi di età, elaborazione su dati Istat 2018

La descrizione del report Istat è chiarissima: in un'Italia che legge pochissimo, i “nostri figli” sono quelli che leggono di più e lo fanno soprattutto se anche i loro genitori sono dei lettori. Non c'entra la scuola.

Guardando, poi, l'evoluzione dei dati nel tempo, si può notare come, rispetto al 2007, vi sia stato un calo fortissimo della percentuale di lettori nelle fasce di età che vanno dai 25 ai 55 anni. Ma quelle non sono forse proprio le classi di età che racchiudono i “genitori” dei ragazzi che sono oggi a scuola?

La scelta del 2007 come dato di partenza ci permette di aggiungere un'informazione: nel maggio 2008, infatti, Facebook fu tradotto in italiano.



I pensieri twitter e la cultura dei social

Non si può certamente negare che i ragazzi facciamo un uso massiccio di Internet, ma non è certamente quello descritto da Recalcati.

Come ci mostrano i dati più recenti sull'uso dei Social media in Italia, i giovanissimi non possono “preferire i pensieri twitter”, perché Twitter non lo usano proprio, così come non usano Facebook. Allo stesso modo, non possono fare “zapping continuo” perché non guardano la televisione, ma utilizzano i servizi di streaming online, da Youtube a Netflix.