Quando la gestione dei rischi entra in Cda i risultati delle imprese migliorano

Due strade, due risultati

«Quasi l'80% delle imprese – si legge nel report – dichiara di essere impegnata nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare in riferimento all’utilizzo responsabile dell'energia, dell'acqua e delle materie prime; al benessere dei propri dipendenti; all’introduzione dell'innovazione per accelerare processi industriali sostenibili e la formazione continua dei dipendenti. Oltre il 55% delle imprese, inoltre, è consapevole che il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali di sviluppo sostenibile avrebbe ricadute negative sulla società. Per circa il 30% delle aziende il Cda è direttamente coinvolto nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile».

In questo quadro, risultano però meno positivi gli aspetti riguardanti l’allocazione di un budget per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (oltre il 60% delle imprese non ne ha dedicato) e il monitoraggio dei risultati (per oltre il 35% delle imprese non vengono monitorati né quantitativamente, né qualitativamente).

La fotografia che emerge porta ad alcune considerazioni. «Ci troviamo di fronte a un universo quasi diviso in due – dice Michaud –, a prescindere dalla tipologia del rischio. Assistiamo a due approcci: nel primo la gestione del rischio viene integrata nella peformance di impresa: si tiene conto di un contesto ampio, è un metodo che viene considerato utile a migliorare la gestione nel suo complesso, a progredire, a decidere meglio, e la performance ne trae vantaggio. Nel secondo prevale un atteggiamento più difensivo: c’è consapevolezza ma la gestione del rischio non è vista come la questione principale da affrontare».

La sensibilità personale conta

Quando poi si ragione di rischi esistenziali, allora è difficile pensare a “vie di mezzo”. «Avere una visione di contesto e di scenario – sottolinea il presidente di Cineas – aiuta a superare anche i possibili vincoli psicologici: un orizzonte di lungo periodo non deve diventare un alibi, ma semmai uno stimolo. Devo orientare la mia ricerca verso soluzioni nuove potenzialmente in grado di risolvere il problema. Anche se magari so che riuscirci può essere estremamente complesso. Questo processo mi porta a ragionare in termini creativi e si traduce in maggiore efficienza e competitività».

In tutto questo, sono avvantaggiate le imprese con maggiori dimensioni? Massimo Michaud è chiaro: «La classe dimensionale è uno dei fattori che fanno la differenza: è ovvio che in un’impresa strutturata sia più semplice portare avanti una gestione del rischio integrata, anche a livello di board. Nelle realtà più piccole rischia di essere il titolare a occuparsi di tutto». Insomma, la dimensione conta, «ma non è l’unico fattore: quello più importante è la sensibilità personale. Abbiamo incontrato molti interlocutori veramente convinti dell’importanza di questi percorsi, persone che sposano il cambiamento in modo sostanziale».