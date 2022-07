Quando una grande icona del lusso si rinnova, il bespoke è illimitato

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La prima cosa che rende unica la rinnovata Rolls-Royce Phantom VIII è la difficoltà di scovare i cambiamenti apportati dal passaggio dal chirurgo estetico. Non è una questione di pigrizia, ma una precisa scelta dei designer inglesi di non alterare il suo look iconico, che tanto affascina non solo chi può permettersi di acquistarla. L’aggiornamento da cui nasce la serie Mk2 della Phantom non coinvolge nemmeno la meccanica. E allora? La Phantom piace così, tanto più che per quasi tutti gli acquirenti è una tela bianca e un blocco di granito da decorare e da modellare all’interno secondo i propri gusti. Che, ovviamente, arrivano anche a essere molto stravaganti.

Rolls-Royce Phantom: la personalizzazione in primo piano

Esteticamente la rinnovata Phantom sia nella versione base lunga 5,80 metri sia in quella Extended lunga quasi 6,10 metri, anch’essa larga oltre 2 metri, si distingue, ma si fa per dire, solo per il nuovo disegno della griglia del radiatore, il mitico Phanteon che sostiene la statuetta delle Spirto dell’Estasi, per fare affiorare la retroilluminazione e i fari, adesso a Led a matrice attiva. Il discorso novità include anche una connettività maggiore rispetto al passato ma non da primato, perché in più offre solo una app con la quale il proprietario può impartire ordini e dialogare con la sua beneamata. Insomma, nel complesso niente di trascendentale.

Il punto di forza della nuova serie è un altro, ovvero l’allungamento infinito del raggio d’azione del programma di personalizzazione Bespoke, al quale la Rolls-Royce dedica una struttura per permettere che la tela bianca costituita dall’esemplare di serie possa essere decorata e allestita secondo i gusti più stravaganti del mondo. Infatti, nessun phantomista si accontenta di quello che compra con mezzo milione di euro ( o 600.000 euro per una Extended) e vuole un esemplare unico per aspetto, decorazione esterna e interna, allestimento del loft che in altri casi si chiama abitacolo, materiali, finitura e, ancora, chi più ne ha più ne metta. La voglia di avere una Phantom The One segue l’ispirazione di John Lennon che si fece fare una Phantom V negli anni Sessanta con un outfit dipinto da Steve Weaver. Per questo motivo ogni realizzazione prende il nome che vuole il proprietario o che viene suggerito dal tema che lo ha ispirato.

Rolls-Royce Phantom, fantasia, lusso e artigianalità non conoscono limiti